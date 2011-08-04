ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 101-ВИ ТИРАЖ "6 от 49"



Числа: 2, 6, 17, 35, 37, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 2504.50 лв., 4 - 410 по 55.00 лв., 3 - 7927 по 4.00 лв. ДЖАКПОТ: 2 876 361.00 лв.







"6 от 42"



Числа: 12, 22, 24, 28, 35, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 2510.70 лв., 4 - 364 по 27.60 лв., 3 - 5310 по 2.70 лв. ДЖАКПОТ: 505 616.22 лв.







"5 от 35"



I теглене: 5, 15, 20, 26, 32. Печалби: 5 - 2 по 15 701.40 лв., 4 - 499 по 55.10 лв., 3 - 12 042 по 3.30 лв.; II теглене: 12, 16, 19, 22, 24. Печалби: 5 - 2 по 15 701.40 лв., 4 - 459 по 59.90 лв., 3 - 12 293 по 3.20 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 6, 9. Цифра: 6, 8, 5. Печалби: 3 - няма, 2 - 580 по 46.80 лв. ДЖАКПОТ: 27 158.80 лв.







"Зодиак"



Числа: 10, 18, 28, 32, 48. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 18 по 100.00 лв., 3 - 173 по 10.00 лв., 2+1 - 241 по 5.00 лв., 1+1 - 1281 по 1.50 лв., 2 - 2477 по 1.00 лв., 0+1 - 2060 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 28; Месец: 06; Дата: 06; Ден: 1. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - няма, група 5 - няма, група 6 - 7 по 31.20 лв., група 7 - 2 по 136.50 лв., група 8 - 8 по 27.30 лв., група 11 - 60 по 5.50 лв., група 10 - 63 по 6.10 лв., група 11 - 58 по 7.50 лв., група 12 - 192 по 2.80 лв., група 13 - 566 по 2.00 лв., група 13 - 1478 по 1.30 лв., група 15 - 2503 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 5578.33 лв.



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