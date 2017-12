Писмо от “България” 1 Пакс романа и Пакс американа Димитри Иванов Димитри Иванов



Каюга казваше, че езерото Каюга било студено като застоялата вода в басейна "Мария Луиза" и там ме учеше да плувам кроул като Джони Вайсмюлер, едновремешния филмов Тарзан. После за да се сгреем, четиримата танцувахме по налъми tap dance (степ) като танцьора Фред Астер. И през ум не ми минаваше, че на същия басейн ще бъда спасител, а когато режисьорът Филип Филипов постави в Народния театър "Гласът на Америка", ще ме изкара да танцувам степ на сцената. Орисия...



После станах преводач говорител в Радио София (имаше такава длъжност). Джоко Росич ми викаше Джимо Черния език. Преди Нова година пращахме картички, а преди първи март пликчета с мартенички, Джоко на сърбохърватски, аз на английски и френски, на радиолюбителите по света, които ми бяха пратили картички, откъдето са ме чули. Понеже с език плюнчех марките и пликчетата, езикът ми почерняваше.



Сега US президентът щял да мести от Тел Авив в Ерусалим посолството на САЩ в държавата Израел.



В Ерусалим и преди хиляди години ставали събития. Римляните разрушавали храма на Соломон, газели в кръв до колене. Мисля, че това е библейско преувеличение, най много до глезените да им e стигала кръвта на римските войници, когато с клане налагали Пакс романа. Те били милозливи мъже. Един от тримата римски войници, които разпнали Сина Божий, от човещина му поднесъл към устните с копието си гъба, напоена с оцет, да му утоли жаждата, после го промушил с копието да не се мъчи.



После тримата отишли в еврейска кръчма, къде другаде да отидат.



Кръчмите от всички времена вдъхновявали Хемингуей. Той написал "Днес е петък" (Today is Friday). Никога не съм виждал Хемингуей, пишех му и той акуратно ми отговаряше тази риба каква е, онази риба каква е, когато превеждах "Старецът и морето". Толкова много съм превеждал Хемингуей, че не ща повече; оставям непреведено "Днес е петък" (Today is Friday).



Three Roman soldiers are in a drinking-place at eleven o'clock at night. There are barrels around the wall. Behind the wooden counter is a Hebrew wine-seller. The three Roman soldiers are a little cock-eyed.



1st Roman Soldier-You tried the red?



2d Soldier-No, I ain't tried it.



1st Soldier-You better try it.



2d Soldier-All right, George, we'll have a round of the red.



Hebrew Wine-seller-Here you are, gentlemen. You'll like that. [He sets down an earthenware pitcher that he has filled from one of the casks.] That's a nice little wine.



1st Soldier-Have a drink of it yourself. [He turns to the third Roman soldier who is leaning on a barrel.] What's the matter with you?



3d Roman Soldier-I got a gut-ache.



2d Soldier-You've been drinking water.



1st Soldier-Try some of the red.



3d Soldier-I can't drink the damn stuff. It makes my gut sour.



1st Soldier-You been out here too long.



3d Soldier-Hell don't I know it







Като ме изхвърлиха от БТА, попаднах в редакция "Телевизионна реклама" на БНТ, после при спортните коментатори: Мичмана, Цецо Алипиев, Манченко и ватерполиста Ексеров. Сега от Италия и Испания и другаде жени коментират футболни мачове по-добре, отколкото аз бих могъл едно време. Тогава спортен коментатор беше чисто мъжка професия. Спортните коментатори ми казваха: "Ти, политическият коментатор, ако те накараме да коментираш футболен мач, ще ти изпадат всичките пломби. Всички българи разбират от футбол и политика. Недей да мълчиш като сфинкс." И ми изкараха прякор Сфинкса. Кажи нещо, Сфинкс. Казвах някой тъп политически виц. Например Голда Меир била казала за блестящия едноок генерал Моше Даян: Не зная кой тук е говорил против мен, ама ако разбера кой е, ще му извадя и другото око. Спортните коментатори се смееха.



Сега да не съм сфинкс, казвам: След като Тръмп премества US посолството от Тел Авив в Западен Ерусалим, Пакс американа е по-зловещ от Пакс романа. Тогава нямало ядрени ракети. Погледнете Вашингтон от въздуха. Ще видите, че евреи са го планирали. Вградили са юдейските символи. Сегашният US президент е по президент от предишните, а положението е по-международно. Пъзелът се подрежда без място за човечеството... знаете ли за Jewish eschatology.



Вий си пазарувайте предколедно под звуците на Джингъл белз. Мери Кристмас енд хепи ню йър ту ю! Аз, понеже съм си староверец, коледна трапеза чак на седми януари. Само хляб и вино, риба, лук и леща. Като на тайната вечеря.



"Аванти популо" пеехме под строй кашиците в родната казарма. Сега "О, бела, чао, чао, чао! Чао, живот."







