И на 50 "Фън ловин криминалс" обичат купона СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ Лидерът на "Фън ловин криминалс" Хюи Морган показа, че се чувства много уютно пред българските фенове, които съвсем малко след началото на концерта вече обяви за свои приятели.



Четвъртият им концерт (след 2002 г. в Пловдив, 2005 в София и 2009 в Бургас), сега организиран от "Жокер медиа", генерира отново голям интерес и залата успя да се напълни с над 2000 фенове, зажаднели да усетят отново позитивните вибрации на Хюи Морган и компания. И да чуят, разбира се, големите им хитове. Не останаха разочаровани. Още в началото един от "манифестите" им - парчето The Fun Lovin' Criminal, успя да разтанцува публиката, която до края не намери място за умора и с това провокира музикантите да направят на няколко пъти комплиментите си. Заредиха се King Of New York, Loco, Bombin' the L, I Can't Get With That, Smoke 'Em, а големият им хит Scooby Snacks бе някъде по средата на сета и на него вече емоциите тръгнаха рязко нагоре. Тяхната специфична смесица от джаз, хип-хоп, блус, фънк, алтернативен рок не остави равнодушни. 49-годишният Хюи, облякъл вече един номер по-голям костюм, но все така харизматичен, редуваше песните с усмивки и отпиване от чашата си. За да остави за завършек още признания в любов към хората пред себе си - с Love Unlimited и финалната We Have All the Time in the World.



За щастие интересът към "Фън Лловин криминалс" провокира пълненето на залата отрано и това позволи на подгряващата българска група "Дер Хундс" да изнесе своя стегнат 40-минутен сет само с авторски парчета пред заслужено голяма публика.



Споделено веселие между музиканти и публика беше остатъчното усещане след концерта на "Фън ловин криминалс" в столичната зала "Универсиада" в неделя вечер. А двете основни новини след събитието са - нюйоркското трио остава все така харесвано в България и продължава да е в страхотна форма след близо 25 години кариера.Четвъртият им концерт (след 2002 г. в Пловдив, 2005 в София и 2009 в Бургас), сега организиран от "Жокер медиа", генерира отново голям интерес и залата успя да се напълни с над 2000 фенове, зажаднели да усетят отново позитивните вибрации на Хюи Морган и компания. И да чуят, разбира се, големите им хитове. Не останаха разочаровани. Още в началото един от "манифестите" им - парчето The Fun Lovin' Criminal, успя да разтанцува публиката, която до края не намери място за умора и с това провокира музикантите да направят на няколко пъти комплиментите си. Заредиха се King Of New York, Loco, Bombin' the L, I Can't Get With That, Smoke 'Em, а големият им хит Scooby Snacks бе някъде по средата на сета и на него вече емоциите тръгнаха рязко нагоре. Тяхната специфична смесица от джаз, хип-хоп, блус, фънк, алтернативен рок не остави равнодушни. 49-годишният Хюи, облякъл вече един номер по-голям костюм, но все така харизматичен, редуваше песните с усмивки и отпиване от чашата си. За да остави за завършек още признания в любов към хората пред себе си - с Love Unlimited и финалната We Have All the Time in the World.За щастие интересът към "Фън Лловин криминалс" провокира пълненето на залата отрано и това позволи на подгряващата българска група "Дер Хундс" да изнесе своя стегнат 40-минутен сет само с авторски парчета пред заслужено голяма публика. 257