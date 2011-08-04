:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Не е ясно колко клиенти са засегнати точно преди коледните празници
Френският президент се разсърди на думите му, че Париж подкрепя терористите
Ще има следствен експеримент
Претенциите към подсъдимите задочно са за над 200 млн. лв.
Той трябва да плати 10 хил. лв. до 7 дни, за да излезе на свобода
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 361,081,907
Активни 1,846
Страници 114,712
За един ден 1,302,066
СПОРТ

ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 100-ТЕН ТИРАЖ

ТОТО 2



"6 от 49"

Числа: 2, 9, 15, 25, 36, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 2410.70 лв., 4 - 487 по 49.50 лв., 3 - 9266 по 3.60 лв. ДЖАКПОТ: 2 808 739.87 лв.



"6 от 42"

Числа: 1, 11, 21, 22, 26, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 1067.60 лв., 4 - 297 по 36.00 лв., 3 - 5470 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 488 400.15 лв.



"5 от 35"

I теглене: 4, 26, 29, 33, 35. Печалби: 5 - 1 по 27 085.00 лв., 4 - 231 по 102.60 лв., 3 - 8840 по 3.80 лв.; II теглене: 2, 3, 7, 8, 26. Печалби: 5 - 1 по 27 085.00 лв., 4 - 295 по 80.30 лв., 3 - 8840 по 3.80 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 3, 4, 5. Цифра: 0, 6, 6. Печалби: 3 - 2 по 12 623.00 лв., 2 - 282 по 89.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Зодиак"

Числа: 5, 13, 15, 24, 33. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 2 по 5000.00 лв., 4 - 13 по 500.00 лв., 3+1 - 33 по 100.00 лв., 3 - 345 по 10.00 лв., 2+1 - 357 по 5.00 лв., 1+1 - 1371 по 1.50 лв., 2 - 3826 по 1.00 лв., 0+1 - 1694 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 76; Месец: 11; Дата: 15; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 2 по 130.70 лв., група 5 - 12 по 21.80 лв., група 6 - 5 по 41.80 лв., група 7 - 18 по 14.50 лв., група 8 - 47 по 4.50 лв., група 9 - 28 по 11.20 лв., група 10 - 94 по 3.90 лв., група 11 - 232 по 1.80 лв., група 12 - 251 по 2.10 лв., група 13 - 568 по 1.90 лв., група 14 - 1261 по 1.40 лв., група 15 - 2995 по 0.98 лв. ДЖАКПОТ: 3120.77 лв.



ТОТО 1



"13 срещи"

Знаци: 2, Х, 2, 2, 1, 2, 2, Х, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 13 - 2 по 6877.90 лв., 12 - 14 по 134.30 лв., 11 - 207 по 11.40 лв., 10 - 1739 по 1.90 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"12 тип 1Х2"

Знаци: Х, 1, 2, Х, 1, 2, 2, Х, 1, Х, Х, Х. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 2130.50 лв.



"10 от 10"

Знаци: 2, 2, Х, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 776.10 лв.
186
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД