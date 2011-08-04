ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 100-ТЕН ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 2, 9, 15, 25, 36, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 2410.70 лв., 4 - 487 по 49.50 лв., 3 - 9266 по 3.60 лв. ДЖАКПОТ: 2 808 739.87 лв.







"6 от 42"



Числа: 1, 11, 21, 22, 26, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 1067.60 лв., 4 - 297 по 36.00 лв., 3 - 5470 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 488 400.15 лв.







"5 от 35"



I теглене: 4, 26, 29, 33, 35. Печалби: 5 - 1 по 27 085.00 лв., 4 - 231 по 102.60 лв., 3 - 8840 по 3.80 лв.; II теглене: 2, 3, 7, 8, 26. Печалби: 5 - 1 по 27 085.00 лв., 4 - 295 по 80.30 лв., 3 - 8840 по 3.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 4, 5. Цифра: 0, 6, 6. Печалби: 3 - 2 по 12 623.00 лв., 2 - 282 по 89.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 5, 13, 15, 24, 33. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 2 по 5000.00 лв., 4 - 13 по 500.00 лв., 3+1 - 33 по 100.00 лв., 3 - 345 по 10.00 лв., 2+1 - 357 по 5.00 лв., 1+1 - 1371 по 1.50 лв., 2 - 3826 по 1.00 лв., 0+1 - 1694 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 76; Месец: 11; Дата: 15; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 2 по 130.70 лв., група 5 - 12 по 21.80 лв., група 6 - 5 по 41.80 лв., група 7 - 18 по 14.50 лв., група 8 - 47 по 4.50 лв., група 9 - 28 по 11.20 лв., група 10 - 94 по 3.90 лв., група 11 - 232 по 1.80 лв., група 12 - 251 по 2.10 лв., група 13 - 568 по 1.90 лв., група 14 - 1261 по 1.40 лв., група 15 - 2995 по 0.98 лв. ДЖАКПОТ: 3120.77 лв.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 2, Х, 2, 2, 1, 2, 2, Х, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 13 - 2 по 6877.90 лв., 12 - 14 по 134.30 лв., 11 - 207 по 11.40 лв., 10 - 1739 по 1.90 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"12 тип 1Х2"



Знаци: Х, 1, 2, Х, 1, 2, 2, Х, 1, Х, Х, Х. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 2130.50 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 2, Х, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 776.10 лв. 186