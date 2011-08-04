Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Лестър" - "Кристъл Палас"
17.00 "Челси" - "Саутхемптън"
19.30 "Манчестър Сити" - "Тотнъм"
Диема спорт
18.00 "Рен" - "Пари Сен Жермен"
21.00 "Каен" -"Гингам"
Нова спорт
17.00 "Съндърланд" - "Фулъм"
19.30 "Кардиф" - "Хъл Сити"
РИНГ.БГ
16.00 "Интер" - "Удинезе"
19.00 "Торино" - "Наполи"
21.45 "Рома" - "Каляри"
Евроспорт 2
16.30 "Щутгарт" - "Байерн"
19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"
БНТ
19.00 Световно клубно първенство: Финал
F+
17.15 "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"
19.30 "Ейбар" - "Валенсия"
21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"
Mtel Sport1
20.45 ПСВ "Айндховен" - АДО "Ден Хааг"
Неделя
РИНГ.БГ
13.30 "Верона" - "Милан"
16.00 "Болоня" - "Ювентус"
Диема спорт
16.00 "Нант" - "Анже"
18.00 "Ница" - "Бордо"
22.00 "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
16.15 "Уест Бромич" - "Манчестър Юнайтед"
18.30 "Борнемут" - "Ливърпул"
Евроспорт 2
16.30 "Хановер" - "Байер"
19.00 "РБ Лайпциг" - "Херта"
F+
17.15 "Селта" - "Виляреал"
Sport+
21.45 "Барселона" - "Депортиво" (Ла Коруня)
Mtel Sport1
13.30 "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"
15.30 АЗ`67 "Алкмаар" - "Аякс"
Понеделник
Диема спорт 2
22.00 "Евертън" - "Суонзи"
Вторник
Диема спорт
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Лестър" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 2
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Уест Хем"
F+
22.30 "Леванте" - "Леганес"
Сряда
Диема спорт
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Челси" - "Борнемут"
Диема спорт 2
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Бристъл Сити" - "Манчестър Юнайтед"
Нова спорт
21.50 "Пари Сен Жермен" - "Каен"
F+
22.30 "Реал Сосиедад" - "Севиля"
Петък
Диема спорт 2
21.45 "Арсенал" - "Ливърпул"
РИНГ.БГ
21.45 "Каляри" - "Фиорентина"
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