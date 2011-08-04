Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.30 "Лестър" - "Кристъл Палас"



17.00 "Челси" - "Саутхемптън"



19.30 "Манчестър Сити" - "Тотнъм"



Диема спорт



18.00 "Рен" - "Пари Сен Жермен"



21.00 "Каен" -"Гингам"



Нова спорт



17.00 "Съндърланд" - "Фулъм"



19.30 "Кардиф" - "Хъл Сити"



РИНГ.БГ



16.00 "Интер" - "Удинезе"



19.00 "Торино" - "Наполи"



21.45 "Рома" - "Каляри"



Евроспорт 2



16.30 "Щутгарт" - "Байерн"



19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"



БНТ



19.00 Световно клубно първенство: Финал



F+



17.15 "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"



19.30 "Ейбар" - "Валенсия"



21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"



Mtel Sport1



20.45 ПСВ "Айндховен" - АДО "Ден Хааг"







Неделя



РИНГ.БГ



13.30 "Верона" - "Милан"



16.00 "Болоня" - "Ювентус"



Диема спорт



16.00 "Нант" - "Анже"



18.00 "Ница" - "Бордо"



22.00 "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)



Диема спорт 2



16.15 "Уест Бромич" - "Манчестър Юнайтед"



18.30 "Борнемут" - "Ливърпул"



Евроспорт 2



16.30 "Хановер" - "Байер"



19.00 "РБ Лайпциг" - "Херта"



F+



17.15 "Селта" - "Виляреал"



Sport+



21.45 "Барселона" - "Депортиво" (Ла Коруня)



Mtel Sport1



13.30 "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"



15.30 АЗ`67 "Алкмаар" - "Аякс"







Понеделник



Диема спорт 2



22.00 "Евертън" - "Суонзи"







Вторник



Диема спорт



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Лестър" - "Манчестър Сити"



Диема спорт 2



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Уест Хем"



F+



22.30 "Леванте" - "Леганес"







Сряда



Диема спорт



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Челси" - "Борнемут"



Диема спорт 2



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Бристъл Сити" - "Манчестър Юнайтед"



Нова спорт



21.50 "Пари Сен Жермен" - "Каен"



F+



22.30 "Реал Сосиедад" - "Севиля"







Петък



Диема спорт 2



21.45 "Арсенал" - "Ливърпул"



РИНГ.БГ



21.45 "Каляри" - "Фиорентина"