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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Лестър" - "Кристъл Палас"

17.00 "Челси" - "Саутхемптън"

19.30 "Манчестър Сити" - "Тотнъм"

Диема спорт

18.00 "Рен" - "Пари Сен Жермен"

21.00 "Каен" -"Гингам"

Нова спорт

17.00 "Съндърланд" - "Фулъм"

19.30 "Кардиф" - "Хъл Сити"

РИНГ.БГ

16.00 "Интер" - "Удинезе"

19.00 "Торино" - "Наполи"

21.45 "Рома" - "Каляри"

Евроспорт 2

16.30 "Щутгарт" - "Байерн"

19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"

БНТ

19.00 Световно клубно първенство: Финал

F+

17.15 "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"

19.30 "Ейбар" - "Валенсия"

21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"

Mtel Sport1

20.45 ПСВ "Айндховен" - АДО "Ден Хааг"



Неделя

РИНГ.БГ

13.30 "Верона" - "Милан"

16.00 "Болоня" - "Ювентус"

Диема спорт

16.00 "Нант" - "Анже"

18.00 "Ница" - "Бордо"

22.00 "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

16.15 "Уест Бромич" - "Манчестър Юнайтед"

18.30 "Борнемут" - "Ливърпул"

Евроспорт 2

16.30 "Хановер" - "Байер"

19.00 "РБ Лайпциг" - "Херта"

F+

17.15 "Селта" - "Виляреал"

Sport+

21.45 "Барселона" - "Депортиво" (Ла Коруня)

Mtel Sport1

13.30 "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"

15.30 АЗ`67 "Алкмаар" - "Аякс"



Понеделник

Диема спорт 2

22.00 "Евертън" - "Суонзи"



Вторник

Диема спорт

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Лестър" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 2

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Уест Хем"

F+

22.30 "Леванте" - "Леганес"



Сряда

Диема спорт

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Челси" - "Борнемут"

Диема спорт 2

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Бристъл Сити" - "Манчестър Юнайтед"

Нова спорт

21.50 "Пари Сен Жермен" - "Каен"

F+

22.30 "Реал Сосиедад" - "Севиля"



Петък

Диема спорт 2

21.45 "Арсенал" - "Ливърпул"

РИНГ.БГ

21.45 "Каляри" - "Фиорентина"
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