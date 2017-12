"Билборд" класира хитовете на 2017-а снимка: епа/бгнес Селена Гомес



Втора според избора на редакторите изненадващо се нареди певицата Cardi B с песента си Bodak Yellow, а трети е дуетът на Келвин Харис и Франк Оушън Slide.



Вселенският хит Despacito, който стана най-гледаното и слушано парче в YouTube с 4.5 милиона импресии, зае чак четвърто място. При това е предпочетен ремиксът с участието на Джъстин Бийбър, вместо оригинала на Луис Фонси и Деди Янки. В десетката са още Кендрик Ламар с Humble, Уикенд и "Дафт Пънк" с I Feel It Coming, Sign of the Times на Хари Стайлс от "Уан дирекшън" и Portugal. The Man с Feel It Still. Списание "Билборд" публикува класация със 100-те най-добри песни на изминалата 2017 г. Първо място зае Bad Liar на Селена Гомес. Младата певица, която бе обявена от изданието и за "Жена на годината" преди месец, заема също и 39-о място в класацията със своя дует с Кайго It Ain't Me.Втора според избора на редакторите изненадващо се нареди певицата Cardi B с песента си Bodak Yellow, а трети е дуетът на Келвин Харис и Франк Оушън Slide.Вселенският хит Despacito, който стана най-гледаното и слушано парче в YouTube с 4.5 милиона импресии, зае чак четвърто място. При това е предпочетен ремиксът с участието на Джъстин Бийбър, вместо оригинала на Луис Фонси и Деди Янки. В десетката са още Кендрик Ламар с Humble, Уикенд и "Дафт Пънк" с I Feel It Coming, Sign of the Times на Хари Стайлс от "Уан дирекшън" и Portugal. The Man с Feel It Still. 76