ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 99-И ТИРАЖ ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 1, 9, 11, 32, 37, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 2998.60 лв., 4 - 463 по 45.30 лв., 3 - 8502 по 3.50 лв. ДЖАКПОТ: 2 736 418.77 лв.







"6 от 42"



Числа: 13, 21, 25, 29, 30, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 3187.60 лв., 4 - 241 по 39.70 лв., 3 - 4704 по 2.90 лв. ДЖАКПОТ: 470 098.40 лв.







"5 от 35"



I теглене: 13, 15, 18, 21, 30. Печалби: 5 - 4 по 6108.70 лв., 4 - 293 по 73.00 лв., 3 - 8531 по 3.60 лв.; II теглене: 6, 7, 18, 21, 34. Печалби: 5 - 1 по 24 434.80 лв., 4 - 281 по 76.10 лв., 3 - 8986 по 3.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 4, 5. Цифра: 6, 3, 4. Печалби: 3 - 1 по 22 307.00 лв., 2 - 218 по 102.30 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 2, 4, 18, 36, 46. Зодия: 10. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 10 по 100.00 лв., 3 - 174 по 10.00 лв., 2+1 - 203 по 5.00 лв., 1+1 - 1189 по 1.50 лв., 2 - 2590 по 1.00 лв., 0+1 - 1977 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 50; Месец: 04; Дата: 29; Ден: 1. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 2 по 258.20 лв., група 3 - няма, група 4 - 1 по 258.20 лв., група 5 - 6 по 43.00 лв., група 6 - 3 по 68.90 лв., група 7 - 16 по 16.10 лв., група 8 - 16 по 12.90 лв., група 9 - 41 по 7.60 лв., група 10 - 59 по 6.10 лв., група 11 - 230 по 1.80 лв., група 12 - 194 по 2.70 лв., група 13 - 453 по 2.40 лв., група 14 - 1455 по 1.20 лв., група 15 - 2314 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 1290.88 лв.



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