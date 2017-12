Гийермо дел Торо поведе 75-ите "Златни глобуси" Само един от номинираните филми е прожектиран по кината у нас Анита Димитрова Кадър от мрачно-поетичния "Формата на водата" на Гийермо дел Торо



Филмът на мексиканския режисьор вече спечели "Златен лъв" във Венеция през септември. Сега той има 7 номинации и ще се състезава за най-добър филм (драма), режисура, сценарий, най-добра актриса в драма - Сали Хокинс, поддържаща мъжка и женска роля (Ричард Дженкинс и Октавия Спенсър). Премиерата на "Формата на водата" е на 17 декември в зала 1 на НДК, само че като продължение на "Киномания" и не е ясно дали филмът ще има по-дълъг живот по екраните у нас от плануваните 4 прожекции в столичните арт киносалони.



За разлика от "Оскарите" "Златен глобус" за най-добър филм се връчва в две категории - за драматични произведения и комедия/мюзикъл. Обикновено изборът на Академията за номинации и награди пада върху фаворитите в сериозния жанр. "Формата на водата" се конкурира там с "Дюнкерк", "Призови ме с твоето име", "Три билборда извън града" и предстоящия през януари "Вестник на властта" (The Post) на Стивън Спилбърг.



Най-добра комедия или мюзикъл ще се избира между пет филма, нито един от които не е прожектиран у нас: The Disaster Artist, Get Out, The Greatest Showman, I, Tonya и Lady Bird.



Неизненадващо Том Ханкс и Мерил Стрийп са номинирани за главните си роли в The Post. Ханкс ще се състезава с Даниел Дей Луис (Phantom Thread), Дензъл Уошингтън в Roman J. Israel, дебютанта Тимъти Чаламет от "Призови ме с твоето име" и Гари Олдман в "Чърчил". При жените Стрийп е в конкуренцията на Сали Хокинс, Джесика Частейн (Molly's Game), Франсис Макдорманд ("Три билборда...") и Мишел Уилямс ("Всички пари на света"). При жените обаче истинската актьорска битка ще бъде в категорията за комедия/мюзикъл - там спорят ветеранката Джуди Денч за "Довереникът на кралицата", Марго Роби като фигуристката Тоня Хардинг в "Аз, Тоня", Хелън Мирън (The Leisure Seeker), Сирша Ронан (Lady Bird) и Ема Стоун за Battle of the Sexes.



Тежка артилерия е и в режисьорската категория - Гийермо дел Торо, Стивън Спилбърг, Мартин Макдона, Кристофър Нолан и Ридли Скот. Любопитен факт е, че филмът на Скот "Всички пари на света", който нашумя скандално покрай "изрязването" на Кевин Спейси, печели номинация и за заменилия го Кристофър Плъмър.



Чилийският A Fantastic Woman, First They Killed My Father на Анджелина Джоли, In the Fade на Фатих Акин, "Нелюбов" на Звягинцев и "Квадратът" на Рубен Йостлунд, с короната от Кан и 6 Европейски филмови награди, ще се състезават за най-добър чуждоезичен филм.



Наградите "Златен глобус", връчени за пръв път през 1944 г., се присъждат от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, в която членуват около 90 души. Те отбелязват и най-добрите постижения в телевизията.



