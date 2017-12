Саундтракът на компютърни игри ще съпътства "Музиката на Америка"

Концертна вечер с музика от компютърни игри, на която ще гостува композиторът на музиката за култовата игра World of Warcraft - Нийл Акрий, ще бъде един от акцентите на осмия сезон на цикъла "Музиката на Америка", организиран от "Кантус Фирмус" и фондация "Америка за България". В поредицата са включени три концерта на Оркестъра на Класик ФМ радио с емблематична американска музика и изпълнители. Цикълът започва на 31 януари 2018 с дебютна изява на младия цигулар Алекси Кени, носител на "Айвъри Фишър Кариър Грант" за 2016 г. Той ще изпълни класическа програма с музика от Менделсон под диригентството на Максим Ешкенази. Това събитие е част от поредицата "Концертмайсторите". На 14 март премиерно за България ще прозвучат забележителните оркестрови партитури за игрите Starcraft II, Prince of Persia, Overwatch, Gears of War II, Mario, Civilization IV, Skyrim др. По традиция и през този сезон почитателите на филмовата музика ще могат да чуят подбрани откъси от популярни филми. Програмата Cinema Violino на 30 май 2018 ще представи филмови хитове със солираща цигулка. В цикъла ще участват американските музиканти Скот Дън, асистент диригент на Филхармонията на Лос Анджелис, Ейми Андерсън, музикален директор и ръководител на продукцията Legend of Zelda, а също и българските им колеги Катя Попов - концертмайстор на оркестъра Hollywood Bowl и Пенка Кунева - композитор и сътрудник на компанията Blizzard. Билетите ще бъдат пуснати в продажба от 11 декември на касата на "Кантус Фирмус" в зала "България", както и онлайн на Ticketsbg.com.



"Музиката на Америка" е цикъл от концерти на оркестъра на Класик ФМ радио, който бе създаден през 2010 г. от музикална агенция "Кантус Фирмус". В него са гостували някои от най-изявените американски изпълнители - Джошуа Бел, Гил Шахам, Мидори, Пинкас Цукерман, Пати Остин и др.