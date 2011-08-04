СТАТИСТИКА

|"Пирин"
|0:2
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|15
|3
|2
|45:10
|48
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|14
|5
|1
|47:12
|47
|3. "ЛЕВСКИ"
|11
|6
|3
|28:9
|39
|4. "БЕРОЕ"
|9
|7
|4
|25:21
|34
|5. "БОТЕВ"
|8
|8
|4
|33:23
|32
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|4
|7
|21:21
|31
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|4
|9
|19:20
|25
|8. "СЛАВИЯ"
|6
|6
|8
|27:29
|24
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|5
|9
|18:31
|23
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|2
|11
|16:33
|23
|11. "ПИРИН"
|4
|7
|9
|16:22
|19
|12. "ЕТЪР"
|4
|6
|10
|17:30
|18
|13. "ДУНАВ"
|3
|6
|11
|13:30
|15
|14. "ВИТОША"
|0
|5
|15
|10:44
|5
ГОЛМАЙСТОРИ
17 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Мартин Тошев ("Септември"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Васил Шопов и Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");
В следващия кръг - 17 февруари 2018 г.: "Верея" - "ЦСКА-София", "Витоша" - "Дунав", "Локомотив" - "Пирин" (при закрити врата), "Лудогорец" - "Славия", "Левски" - "Ботев", "Етър" - "Септември", "Черно море" - "Берое".
Купа на България
1/4-финал - днес, 17.30 ч.: "Етър" - "Славия" (съдия П. Костадинов) (по "Диема спорт").