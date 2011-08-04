СТАТИСТИКА



"Пирин" 0:2 "Лудогорец" (Кешерю 31, Лукоки 33)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 15 3 2 45:10 48 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 14 5 1 47:12 47 3. "ЛЕВСКИ" 11 6 3 28:9 39 4. "БЕРОЕ" 9 7 4 25:21 34 5. "БОТЕВ" 8 8 4 33:23 32 6. "ВЕРЕЯ" 9 4 7 21:21 31 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 4 9 19:20 25 8. "СЛАВИЯ" 6 6 8 27:29 24 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 5 9 18:31 23 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 2 11 16:33 23 11. "ПИРИН" 4 7 9 16:22 19 12. "ЕТЪР" 4 6 10 17:30 18 13. "ДУНАВ" 3 6 11 13:30 15 14. "ВИТОША" 0 5 15 10:44 5

ГОЛМАЙСТОРИ

17 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Педро Еуженио ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Мартин Тошев ("Септември"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Крис Гади ("Септември"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Васил Шопов и Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");



В следващия кръг - 17 февруари 2018 г.: "Верея" - "ЦСКА-София", "Витоша" - "Дунав", "Локомотив" - "Пирин" (при закрити врата), "Лудогорец" - "Славия", "Левски" - "Ботев", "Етър" - "Септември", "Черно море" - "Берое".



Купа на България

1/4-финал - днес, 17.30 ч.: "Етър" - "Славия" (съдия П. Костадинов) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XХ КРЪГ(Кешерю 31, Лукоки 33)КЛАСИРАНЕ 44