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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XХ КРЪГ

"Пирин"0:2"Лудогорец"
(Кешерю 31, Лукоки 33)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"153245:1048
2. "ЦСКА-СОФИЯ"145147:1247
3. "ЛЕВСКИ"116328:939
4. "БЕРОЕ"97425:2134
5. "БОТЕВ"88433:2332
6. "ВЕРЕЯ"94721:2131
7. "ЧЕРНО МОРЕ"74919:2025
8. "СЛАВИЯ"66827:2924
9. "ЛОКОМОТИВ"65918:3123
10. "СЕПТЕМВРИ"721116:3323
11. "ПИРИН"47916:2219
12. "ЕТЪР"461017:3018
13. "ДУНАВ"361113:3015
14. "ВИТОША"051510:445

ГОЛМАЙСТОРИ
17 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Мартин Тошев ("Септември"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Васил Шопов и Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");

В следващия кръг - 17 февруари 2018 г.: "Верея" - "ЦСКА-София", "Витоша" - "Дунав", "Локомотив" - "Пирин" (при закрити врата), "Лудогорец" - "Славия", "Левски" - "Ботев", "Етър" - "Септември", "Черно море" - "Берое".

Купа на България
1/4-финал - днес, 17.30 ч.: "Етър" - "Славия" (съдия П. Костадинов) (по "Диема спорт").

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