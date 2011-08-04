ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 98-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 2, 3, 20, 34, 36, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4886.30 лв., 4 - 285 по 85.70 лв., 3 - 6323 по 5.40 лв. ДЖАКПОТ: 2 673 447.24 лв.







"6 от 42"



Числа: 5, 13, 14, 16, 29, 31. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 3598.00 лв., 4 - 314 по 34.40 лв., 3 - 5659 по 2.70 лв. ДЖАКПОТ: 453 705.02 лв.







"5 от 35"



I теглене: 12, 13, 23, 29, 32. Печалби: 5 - няма, 4 - 276 по 132.10 лв., 3 - 9692 по 4.80 лв.; II теглене: 4, 7, 8, 34, 35. Печалби: 5 - 2 по 13 262.50 лв., 4 - 223 по 104.10 лв., 3 - 7741 по 4.30 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 4, 7, 9. Цифра: 4, 1, 9. Печалби: 3 - 13 по 1916.40 лв., 2 - 2047 по 12.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 5, 26, 30, 31, 39. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - няма, 3+1 - 14 по 100.00 лв., 3 - 172 по 10.00 лв., 2+1 - 220 по 5.00 лв., 1+1 - 1310 по 1.50 лв., 2 - 2502 по 1.00 лв., 0+1 - 2367 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 85; Месец: 02; Дата: 25; Ден: 1. Печалби: група 1 - 1 по 8847.50 лв., група 2 - няма, група 3 - 2 по 213.60 лв., група 4 - 3 по 89.00 лв., група 5 - 9 по 29.70 лв., група 6 - 6 по 35.60 лв., група 7 - 14 по 19.10 лв., група 8 - 25 по 8.50 лв., група 9 - 44 по 7.30 лв., група 10 - 92 по 4.10 лв., група 11 - 186 по 2.30 лв., група 12 - 199 по 2.70 лв., група 13 - 588 по 1.90 лв., група 14 - 1303 по 1.40 лв., група 15 - 2423 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 1, Х, 1, 1, 2, Х, Х, 2, Х, Х, 2, 1, Х. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 1 по 1623.00 лв., 10 - 65 по 35.00 лв. ДЖАКПОТ: 11 876.25 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: Х, 1, 2, 2, Х, Х, Х, 1, Х, 1, 1, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1637.80 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 2, 1, 1, 2, 1, Х, Х, Х, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 389.05 лв.



58