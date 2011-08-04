Футболна седмица

Събота



Диема спорт



15.00 "Ботев" (Пд) - "Етър"



17.30 "Славия" - "Левски"



Диема спорт 2



14.30 "Уест Хем" - "Челси"



17.00 "Тотнъм" - "Стоук Сити"



19.30 "Нюкасъл" - "Лестър"



Нова спорт



18.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"



21.00 "Монако" - "Троа"



БНТ HD



15.00 Световно клубно първенство: "Пачука" (Мексико) - "Уидад" (Мароко)



18.30 Световно клубно първенство: "Урава Ред Даймъндс" (Япония) - победител от плейоф



Евроспорт 2



16.30 "Айнтрахт" - "Байерн"



19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Шалке 04"



23.30 Мейджър сокър лийг, финал: "Торонто" - "Сиатъл Саундърс"



РИНГ.БГ



21.45 "Ювентус" - "Интер"



F+



19.30 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Леганес"



21.45 "Валенсия" - "Селта"



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Севиля"



Mtel Sport 1



16.30 Индия: "Гоа" - "Керала Бластърс"



20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - "Хераклес"



Mtel Sport 2



16.30 "Заря" (Луганск) - "Шахтьор" (Донецк)







Неделя



Диема спорт



13.00 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)



17.00 "ЦСКА-София" - "Берое"



22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"



Диема



15.00 "Верея" - "Витоша" (Бистрица)



Диема спорт 2



14.00 "Саутхемптън" - "Арсенал"



16.15 "Ливърпул" - "Евертън"



18.30 "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"



Нова спорт



16.00 "Ямиен" - "Олимпик" (Лион)



18.00 "Нант" - "Ница"



РИНГ.БГ



13.30 "Киево" - "Рома"



16.00 "Наполи" - "Фиорентина"



21.45 "Милан" - "Болоня"



Евроспорт 2



14.30 "Кьолн" - "Фрайбург"



16.30 "Хановер" - "Хофенхайм"



19.00 "Аугсбург" - "Херта"



F+



17.15 "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)



19.30 "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)



Sport+



21.45 "Виляреал" - "Барселона"



Mtel Sport1



15.30 "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)



Mtel Sport 2



15.30 "Утрехт" - "Фейенорд"



17.45 "Аякс" - ПСВ "Айндховен"







Понеделник



bTV Action



13.00 Шампионска лига: Жребий за 1/8-финалите



БНТ HD



14.00 Лига Европа: Жребий за 1/16-финалите



Диема спорт



17.30 "Пирин" - "Лудогорец"



21.45 "Рединг" - "Кардиф"



РИНГ.БГ



21.45 "Лацио" - "Торино"







Вторник



Диема спорт



17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Ботев" (Пд) - "Литекс"



Диема спорт 2



22.00 "Хъдърсфийлд" - "Челси"



БНТ HD



16.00 Световно клубно първенство: Мач за 5-о място



19.00 Световно клубно първенство: "Гремио" - Победител от 1/4-финал



Евроспорт 2



19.30 "Волфсбург" - "РБ Лайпциг"



21.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)







Сряда



Диема спорт



17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Етър" - "Славия"



22.00 "Уест Хем" - "Арсенал"



Диема спорт 2



22.00 "Суонзи" - "Манчестър Сити"



БНТ HD



19.00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - Победител от 1/4-финал



Евроспорт 2



19.30 "Хофенхайм" - "Щутгарт"



21.30 "Байерн" - "Кьолн"







Четвъртък



Диема спорт



17.30 Купа на България, 1/4-финал: "ЦСКА-София" - "Лудогорец"







Петък



Диема спорт



17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Дунав" - "Левски"



21.45 "Сент Етиен" - "Монако"



Диема спорт 2



21.45 "Шефийлд Юнайтед" - "Уулвърхемптън"



Евроспорт 2



21.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"