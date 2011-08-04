Футболна седмица

Събота
Диема спорт
15.00 "Ботев" (Пд) - "Етър"
17.30 "Славия" - "Левски"
Диема спорт 2
14.30 "Уест Хем" - "Челси"
17.00 "Тотнъм" - "Стоук Сити"
19.30 "Нюкасъл" - "Лестър"
Нова спорт
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"
21.00 "Монако" - "Троа"
БНТ HD
15.00 Световно клубно първенство: "Пачука" (Мексико) - "Уидад" (Мароко)
18.30 Световно клубно първенство: "Урава Ред Даймъндс" (Япония) - победител от плейоф
Евроспорт 2
16.30 "Айнтрахт" - "Байерн"
19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Шалке 04"
23.30 Мейджър сокър лийг, финал: "Торонто" - "Сиатъл Саундърс"
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Интер"
F+
19.30 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Леганес"
21.45 "Валенсия" - "Селта"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Севиля"
Mtel Sport 1
16.30 Индия: "Гоа" - "Керала Бластърс"
20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - "Хераклес"
Mtel Sport 2
16.30 "Заря" (Луганск) - "Шахтьор" (Донецк)
Неделя
Диема спорт
13.00 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)
17.00 "ЦСКА-София" - "Берое"
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"
Диема
15.00 "Верея" - "Витоша" (Бистрица)
Диема спорт 2
14.00 "Саутхемптън" - "Арсенал"
16.15 "Ливърпул" - "Евертън"
18.30 "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
16.00 "Ямиен" - "Олимпик" (Лион)
18.00 "Нант" - "Ница"
РИНГ.БГ
13.30 "Киево" - "Рома"
16.00 "Наполи" - "Фиорентина"
21.45 "Милан" - "Болоня"
Евроспорт 2
14.30 "Кьолн" - "Фрайбург"
16.30 "Хановер" - "Хофенхайм"
19.00 "Аугсбург" - "Херта"
F+
17.15 "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)
19.30 "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)
Sport+
21.45 "Виляреал" - "Барселона"
Mtel Sport1
15.30 "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Mtel Sport 2
15.30 "Утрехт" - "Фейенорд"
17.45 "Аякс" - ПСВ "Айндховен"
Понеделник
bTV Action
13.00 Шампионска лига: Жребий за 1/8-финалите
БНТ HD
14.00 Лига Европа: Жребий за 1/16-финалите
Диема спорт
17.30 "Пирин" - "Лудогорец"
21.45 "Рединг" - "Кардиф"
РИНГ.БГ
21.45 "Лацио" - "Торино"
Вторник
Диема спорт
17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Ботев" (Пд) - "Литекс"
Диема спорт 2
22.00 "Хъдърсфийлд" - "Челси"
БНТ HD
16.00 Световно клубно първенство: Мач за 5-о място
19.00 Световно клубно първенство: "Гремио" - Победител от 1/4-финал
Евроспорт 2
19.30 "Волфсбург" - "РБ Лайпциг"
21.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)
Сряда
Диема спорт
17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Етър" - "Славия"
22.00 "Уест Хем" - "Арсенал"
Диема спорт 2
22.00 "Суонзи" - "Манчестър Сити"
БНТ HD
19.00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - Победител от 1/4-финал
Евроспорт 2
19.30 "Хофенхайм" - "Щутгарт"
21.30 "Байерн" - "Кьолн"
Четвъртък
Диема спорт
17.30 Купа на България, 1/4-финал: "ЦСКА-София" - "Лудогорец"
Петък
Диема спорт
17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Дунав" - "Левски"
21.45 "Сент Етиен" - "Монако"
Диема спорт 2
21.45 "Шефийлд Юнайтед" - "Уулвърхемптън"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"
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