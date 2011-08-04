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Общината ще харчи 330 млн. лв. за изграждането на метрото. Над 100 млн. ще отидат за улични ремонти
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

15.00 "Ботев" (Пд) - "Етър"

17.30 "Славия" - "Левски"

Диема спорт 2

14.30 "Уест Хем" - "Челси"

17.00 "Тотнъм" - "Стоук Сити"

19.30 "Нюкасъл" - "Лестър"

Нова спорт

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"

21.00 "Монако" - "Троа"

БНТ HD

15.00 Световно клубно първенство: "Пачука" (Мексико) - "Уидад" (Мароко)

18.30 Световно клубно първенство: "Урава Ред Даймъндс" (Япония) - победител от плейоф

Евроспорт 2

16.30 "Айнтрахт" - "Байерн"

19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Шалке 04"

23.30 Мейджър сокър лийг, финал: "Торонто" - "Сиатъл Саундърс"

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Интер"

F+

19.30 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Леганес"

21.45 "Валенсия" - "Селта"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Севиля"

Mtel Sport 1

16.30 Индия: "Гоа" - "Керала Бластърс"

20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - "Хераклес"

Mtel Sport 2

16.30 "Заря" (Луганск) - "Шахтьор" (Донецк)



Неделя

Диема спорт

13.00 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)

17.00 "ЦСКА-София" - "Берое"

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"

Диема

15.00 "Верея" - "Витоша" (Бистрица)

Диема спорт 2

14.00 "Саутхемптън" - "Арсенал"

16.15 "Ливърпул" - "Евертън"

18.30 "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

16.00 "Ямиен" - "Олимпик" (Лион)

18.00 "Нант" - "Ница"

РИНГ.БГ

13.30 "Киево" - "Рома"

16.00 "Наполи" - "Фиорентина"

21.45 "Милан" - "Болоня"

Евроспорт 2

14.30 "Кьолн" - "Фрайбург"

16.30 "Хановер" - "Хофенхайм"

19.00 "Аугсбург" - "Херта"

F+

17.15 "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)

19.30 "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)

Sport+

21.45 "Виляреал" - "Барселона"

Mtel Sport1

15.30 "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)

Mtel Sport 2

15.30 "Утрехт" - "Фейенорд"

17.45 "Аякс" - ПСВ "Айндховен"



Понеделник

bTV Action

13.00 Шампионска лига: Жребий за 1/8-финалите

БНТ HD

14.00 Лига Европа: Жребий за 1/16-финалите

Диема спорт

17.30 "Пирин" - "Лудогорец"

21.45 "Рединг" - "Кардиф"

РИНГ.БГ

21.45 "Лацио" - "Торино"



Вторник

Диема спорт

17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Ботев" (Пд) - "Литекс"

Диема спорт 2

22.00 "Хъдърсфийлд" - "Челси"

БНТ HD

16.00 Световно клубно първенство: Мач за 5-о място

19.00 Световно клубно първенство: "Гремио" - Победител от 1/4-финал

Евроспорт 2

19.30 "Волфсбург" - "РБ Лайпциг"

21.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)



Сряда

Диема спорт

17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Етър" - "Славия"

22.00 "Уест Хем" - "Арсенал"

Диема спорт 2

22.00 "Суонзи" - "Манчестър Сити"

БНТ HD

19.00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - Победител от 1/4-финал

Евроспорт 2

19.30 "Хофенхайм" - "Щутгарт"

21.30 "Байерн" - "Кьолн"



Четвъртък

Диема спорт

17.30 Купа на България, 1/4-финал: "ЦСКА-София" - "Лудогорец"



Петък

Диема спорт

17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Дунав" - "Левски"

21.45 "Сент Етиен" - "Монако"

Диема спорт 2

21.45 "Шефийлд Юнайтед" - "Уулвърхемптън"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"
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