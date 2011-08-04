ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 97-И ТИРАЖ ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 2, 3, 7, 23, 34, 37. Печалби: 6 - няма, 5 - 15 по 1615.40 лв., 4 - 583 по 41.60 лв., 3 - 10 925 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 2 600 152.83 лв.







"6 от 42"



Числа: 5, 6, 22, 24, 32, 36. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 1936.90 лв., 4 - 333 по 29.10 лв., 3 - 5655 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 435 201.04 лв.







"5 от 35"



I теглене: 3, 7, 15, 24, 29. Печалби: 5 - 3 по 9443.30 лв., 4 - 370 по 67.00 лв., 3 - 10 607 по 3.30 лв.; II теглене: 1, 15, 16, 19, 27. Печалби: 5 - 2 по 14 164.90 лв., 4 - 265 по 93.50 лв., 3 - 8874 по 4.00 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 4, 7. Цифра: 9, 0, 2. Печалби: 3 - 1 по 26 923.80 лв., 2 - 884 по 30.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 1, 16, 37, 46, 47. Зодия: 6. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 1 по 500.00 лв., 3+1 - 8 по 100.00 лв., 3 - 103 по 10.00 лв., 2+1 - 195 по 5.00 лв., 1+1 - 1157 по 1.50 лв., 2 - 2049 по 1.00 лв., 0+1 - 2221 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден Ден"



Година: 45; Месец: 05; Дата: 15; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 420.50 лв., група 4 - 6 по 43.80 лв., група 5 - 6 по 43.80 лв., група 6 - 13 по 16.20 лв., група 7 - 21 по 12.50 лв., група 8 - 48 по 4.40 лв., група 9 - 59 по 5.30 лв., група 10 - 100 по 3.70 лв., група 11 - 181 по 2.30 лв., група 12 - 325 по 1.60 лв., група 13 - 491 по 2.30 лв., група 14 - 1487 по 1.20 лв., група 15 - 3077 по 0.96 лв. ДЖАКПОТ: 7405.92 лв.



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