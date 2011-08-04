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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Шампионска лига
Гр. E: "Ливърпул" - "Спартак" (М) 7:0 (Коутиньо 4-д, 15, 50, Фирмино 19, Мане 47, 76, Салах 86), "Марибор" - "Севиля" 1:1 (Таварес 10; Гансо 76).

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Ливърпул"33023:612
2. "Севиля"23112:129
3. "Спартак"1329:136
4. "Марибор"0333:163

Гр. F: "Фейенорд" - "Наполи" 2:1 (Йоргенсен 33, Синт Юст 90; Желински 2), "Шахтьор" - "Манчестър С" 2:1 (Бернард 26, Исмаили 32; Агуеро 90-д).

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Манчестър С"50114:515
2. "Шахтьор"4029:912
3. "Наполи"20411:116
4. "Фейенорд"1055:143

Гр. G: "РБ Лайпциг" - "Бешикташ" 1:2 (Кейта 87; Негредо 10-д, Талиска 89), "Порто" - "Монако" 5:2 (Абубакар 9, 33, Брахими 45, Телес 65, Тикиньо 88; Глик 61-д, Фалкао 78).

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Бешикташ"42011:514
2. "Порто"31215:1010
3. "РБ Лайпциг"21310:117
4. "Монако"0246:162

Гр. H: "Реал" - "Борусия" (Д) 3:2 (Майорал 8, Роналдо 12, Васкес 81; Обамеянг 43, 49), "Тотнъм" - АПОЕЛ 3:0 (Йоренте 20, Сон 37, Н'Куду 80).

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Тотнъм"51015:416
2. "Реал"41117:713
3. "Борусия"0247:132
4. АПОЕЛ0242:172

Първа лига
ХХ кръг - днес, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (съдия Станислав Тодоров) (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (Ангел Ангелов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (Георги Димитров) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (Станислав Ставров) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Николай Йорданов) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врата) (Ивайло Стоянов) (по "Диема спорт"); понеделник (11 декември), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Лудогорец" (Никола Попов) (по "Диема спорт").
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