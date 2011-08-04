СТАТИСТИКА

Гр. E: "Ливърпул" - "Спартак" (М) 7:0 (Коутиньо 4-д, 15, 50, Фирмино 19, Мане 47, 76, Салах 86), "Марибор" - "Севиля" 1:1 (Таварес 10; Гансо 76).
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "Ливърпул"
|3
|3
|0
|23:6
|12
|2. "Севиля"
|2
|3
|1
|12:12
|9
|3. "Спартак"
|1
|3
|2
|9:13
|6
|4. "Марибор"
|0
|3
|3
|3:16
|3
Гр. F: "Фейенорд" - "Наполи" 2:1 (Йоргенсен 33, Синт Юст 90; Желински 2), "Шахтьор" - "Манчестър С" 2:1 (Бернард 26, Исмаили 32; Агуеро 90-д).
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "Манчестър С"
|5
|0
|1
|14:5
|15
|2. "Шахтьор"
|4
|0
|2
|9:9
|12
|3. "Наполи"
|2
|0
|4
|11:11
|6
|4. "Фейенорд"
|1
|0
|5
|5:14
|3
Гр. G: "РБ Лайпциг" - "Бешикташ" 1:2 (Кейта 87; Негредо 10-д, Талиска 89), "Порто" - "Монако" 5:2 (Абубакар 9, 33, Брахими 45, Телес 65, Тикиньо 88; Глик 61-д, Фалкао 78).
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "Бешикташ"
|4
|2
|0
|11:5
|14
|2. "Порто"
|3
|1
|2
|15:10
|10
|3. "РБ Лайпциг"
|2
|1
|3
|10:11
|7
|4. "Монако"
|0
|2
|4
|6:16
|2
Гр. H: "Реал" - "Борусия" (Д) 3:2 (Майорал 8, Роналдо 12, Васкес 81; Обамеянг 43, 49), "Тотнъм" - АПОЕЛ 3:0 (Йоренте 20, Сон 37, Н'Куду 80).
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "Тотнъм"
|5
|1
|0
|15:4
|16
|2. "Реал"
|4
|1
|1
|17:7
|13
|3. "Борусия"
|0
|2
|4
|7:13
|2
|4. АПОЕЛ
|0
|2
|4
|2:17
|2
Първа лига
ХХ кръг - днес, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (съдия Станислав Тодоров) (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (Ангел Ангелов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (Георги Димитров) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (Станислав Ставров) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Николай Йорданов) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врата) (Ивайло Стоянов) (по "Диема спорт"); понеделник (11 декември), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Лудогорец" (Никола Попов) (по "Диема спорт").