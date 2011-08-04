СТАТИСТИКА

Гр. E: "Ливърпул" - "Спартак" (М) 7:0 (Коутиньо 4-д, 15, 50, Фирмино 19, Мане 47, 76, Салах 86), "Марибор" - "Севиля" 1:1 (Таварес 10; Гансо 76).



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Ливърпул" 3 3 0 23:6 12 2. "Севиля" 2 3 1 12:12 9 3. "Спартак" 1 3 2 9:13 6 4. "Марибор" 0 3 3 3:16 3

Гр. F: "Фейенорд" - "Наполи" 2:1 (Йоргенсен 33, Синт Юст 90; Желински 2), "Шахтьор" - "Манчестър С" 2:1 (Бернард 26, Исмаили 32; Агуеро 90-д).



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Манчестър С" 5 0 1 14:5 15 2. "Шахтьор" 4 0 2 9:9 12 3. "Наполи" 2 0 4 11:11 6 4. "Фейенорд" 1 0 5 5:14 3

Гр. G: "РБ Лайпциг" - "Бешикташ" 1:2 (Кейта 87; Негредо 10-д, Талиска 89), "Порто" - "Монако" 5:2 (Абубакар 9, 33, Брахими 45, Телес 65, Тикиньо 88; Глик 61-д, Фалкао 78).



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Бешикташ" 4 2 0 11:5 14 2. "Порто" 3 1 2 15:10 10 3. "РБ Лайпциг" 2 1 3 10:11 7 4. "Монако" 0 2 4 6:16 2

Гр. H: "Реал" - "Борусия" (Д) 3:2 (Майорал 8, Роналдо 12, Васкес 81; Обамеянг 43, 49), "Тотнъм" - АПОЕЛ 3:0 (Йоренте 20, Сон 37, Н'Куду 80).



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Тотнъм" 5 1 0 15:4 16 2. "Реал" 4 1 1 17:7 13 3. "Борусия" 0 2 4 7:13 2 4. АПОЕЛ 0 2 4 2:17 2

Първа лига

ХХ кръг - днес, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (съдия Станислав Тодоров) (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (Ангел Ангелов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (Георги Димитров) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (Станислав Ставров) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Николай Йорданов) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врата) (Ивайло Стоянов) (по "Диема спорт"); понеделник (11 декември), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Лудогорец" (Никола Попов) (по "Диема спорт").

Шампионска лигаГр. E: "Ливърпул" - "Спартак" (М) 7:0 (Коутиньо 4-д, 15, 50, Фирмино 19, Мане 47, 76, Салах 86), "Марибор" - "Севиля" 1:1 (Таварес 10; Гансо 76).КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 162