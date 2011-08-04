СТАТИСТИКА

|"Локо" (Пд)
|1:1
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|14
|3
|2
|43:10
|45
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|13
|5
|1
|41:12
|44
|3. "ЛЕВСКИ"
|11
|5
|3
|27:8
|38
|4. "БЕРОЕ"
|9
|7
|3
|25:15
|34
|5. "ВЕРЕЯ"
|9
|3
|7
|20:20
|30
|6. "БОТЕВ"
|7
|8
|4
|30:23
|29
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|4
|8
|18:18
|25
|8. "СЛАВИЯ"
|6
|5
|8
|26:28
|23
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|4
|9
|16:29
|22
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|2
|11
|14:32
|20
|11. "ПИРИН"
|4
|7
|8
|16:20
|19
|12. "ЕТЪР"
|4
|6
|9
|17:27
|18
|13. "ДУНАВ"
|3
|5
|11
|11:28
|14
|14. "ВИТОША"
|0
|4
|15
|9:43
|4
ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое");
7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");
5 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Калоян Кръстев ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");
В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").