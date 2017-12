9 US медии са чуждестранни агенти в Русия

Ганий 06 Декември 2017 12:37



Наскоро!





Сл. "Россия сегодня"» и РТ са неправителствени организации.

Пък и правителствени да са - няма никакво значение от формата на собственост.



Пр. огромната част от неправителствените американски организации са на американския Конгрес - т.е. не на правителството, а на законодателния орган.



Хиляда пъти съм спускал от извора - т.е. от сайта на Американския Конгрес, за Американския Хелзинкски Комитет - създаден от Конгреса, финансиран от МФ на САЩ и си го водят неправителствена организация.



Как пък има още такива хора, които да се ловят на подобни елементарни пропагандни фатки!

Ужаст ме обхваща!



Пак повтарям - дали една организация или каквото и да е там, се финансира от законодателен или изпълнителен орган - няма никакво значение - провежда си политиката на съответната страна.



Много зависи (особено външно!) и от конструкцията на самата власт - между САЩ и Русия има разлика.

В САЩ президентът се явява и глава на изпълнителната власт, а в Русия - не е!



Ся дали РС/РТ се подчинява на президента или на Думата - не е правителствена организация, пък и да е подчинена на правителството, няма никаква практическа разлика.



Какво значение има дали РТ ще е подчинена на президента, правителството или Думата и ще се финансира от правителството и каква ще да е разликата от АХК и безбройните НПО-та, създадени от Американския Конгрес и финансирани от правителството на САЩ!?!?!?



--------



До доказване на противното РС/РТ е неправителствена организация. Фе-де-рал-на организация, неправителствена!

Указа на Президента на РФ



4. Установить, что:

а) основным направлением деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» является освещение за рубежом государственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Российской Федерации;

б) единоличным исполнительным органом федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» является генеральный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации;



http://kremlin.ru/events/president/news/19805



------

Вж също:

VOA is headquartered in Washington, DC and overseen by the Broadcasting Board of Governors (BBG), an independent agency of the U.S. government

https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America

------

„Дойче веле“ се финансира от правителството на Германия с пари от данъци.

-------

https://en.wikipedia.org/wiki/BBC#Finances

According to the BBC's 2013/14 Annual Report, its total income was £5 billion (£5.066 billion),[2] which can be broken down as follows:

£3.726 billion in licence fees collected from householders;

£1.023 billion from the BBC's commercial businesses;

£244.6 million from government grants, of which £238.5 million is from the Foreign and Commonwealth Office for the BBC World Service;[/quote] РТ е дъщерна на "Россия сегодня"», а директорът на "Россия сегодня"» се назначава от президента, а не от правителството.Сл. "Россия сегодня"» и РТ са неправителствени организации.Пък и правителствени да са - няма никакво значение от формата на собственост.Хиляда пъти съм спускал от извора - т.е. от сайта на Американския Конгрес, заКак пък има още такива хора, които да се ловят на подобни елементарни пропагандни фатки!Ужаст ме обхваща!Пак повтарям - дали една организация или каквото и да е там, се финансира от законодателен или изпълнителен орган - няма никакво значение - провежда си политиката на съответната страна.Много зависи (особено външно!) и от конструкцията на самата власт - между САЩ и Русия има разлика.В САЩ президентът се явява и глава на изпълнителната власт, а в Русия - не е!Ся дали РС/РТ се подчинява на президента или на Думата - не е правителствена организация, пък и да е подчинена на правителството, няма никаква практическа разлика.Какво значение има дали РТ ще е подчинена на президента, правителството или Думата и ще се финансира от правителството и каква ще да е разликата от АХК и безбройните НПО-та, създадени от Американския Конгрес и финансирани от правителството на САЩ!?!?!?--------До доказване на противното РС/РТ е неправителствена организация. Фе-де-рал-на организация, неправителствена!Указа на Президента на РФhttp://kremlin.ru/events/president/news/19805------Вж също:VOA is headquartered in Washington, DC and overseen by the Broadcasting Board of Governors (BBG), an independent agency of the U.S. governmenthttps://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America------„Дойче веле“ се финансира от правителството на Германия с пари от данъци.-------https://en.wikipedia.org/wiki/BBC#FinancesAccording to the BBC's 2013/14 Annual Report, its total income was £5 billion (£5.066 billion),[2] which can be broken down as follows:£3.726 billion in licence fees collected from householders;£1.023 billion from the BBC's commercial businesses;£244.6 million from government grants, of which £238.5 million is from the Foreign and Commonwealth Office for the BBC World Service;[/quote] Явлението съм го обяснявал многократно!Наскоро!