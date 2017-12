2 Cellos изнесоха грандиозно шоу в "Арена Армеец" Инструменталният дует възхити публиката Юлиан Савчев Снимки: Юлиан Савчев 2 CELLOS проявиха не само музикална, но и сценична харизма.



Заедно със струнен оркестър 2 Cellos поведоха публиката на кинопътешествие, по време на което се чуха класически интерпретации на музика, която звучи по време на някои от най-епичните моменти във филмовата история. Това бе поднесено в нови интерпретации. Чухме музика от: "Титаник" от Джеймс Хорнър (My hearth will go on); темата от "Списъкът на Шиндлер" на Джон Уилямс, както и тази от "Огнените колесници" с автор Вангелис; "За любовта на една принцеса" от "Смело сърце", отново на Джеймс Хорнър; Мay it be от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", както и Now we are free от филма "Гладиатор", композирана от Ханс Цимер. Последваха кавърверсии на някои от най-известните рок парчета на AC/DC, Rolling Stones, Nirvana, на които десетки фенове танцуваха пред сцената, пеейки. Те бяха възнаградени със запомнящо се шоу и подарък - скъсани струни от лъковете.



Музикантите се сбогуваха с публиката с парчето With Or Without You на U2, а феновете изпратиха хърватските челисти с вдигнати ръце и море от светлини в залата. Превъплъщенията на музикантите бяха невероятни. 491 Един от най-успешните инструментални дуети на планетата - 2 Cellos, изнесе грандиозен концерт в зала "Арена Армеец". Третият пореден концерт в България на хърватските челисти Степан Хаусер и Лука Шулич вдигна българската публика на крака. Концертът е част от световното им турне, на което двамата представят новия си албум Score, посветен на филмовата музика.Заедно със струнен оркестър 2 Cellos поведоха публиката на кинопътешествие, по време на което се чуха класически интерпретации на музика, която звучи по време на някои от най-епичните моменти във филмовата история. Това бе поднесено в нови интерпретации. Чухме музика от: "Титаник" от Джеймс Хорнър (My hearth will go on); темата от "Списъкът на Шиндлер" на Джон Уилямс, както и тази от "Огнените колесници" с автор Вангелис; "За любовта на една принцеса" от "Смело сърце", отново на Джеймс Хорнър; Мay it be от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", както и Now we are free от филма "Гладиатор", композирана от Ханс Цимер. Последваха кавърверсии на някои от най-известните рок парчета на AC/DC, Rolling Stones, Nirvana, на които десетки фенове танцуваха пред сцената, пеейки. Те бяха възнаградени със запомнящо се шоу и подарък - скъсани струни от лъковете.Музикантите се сбогуваха с публиката с парчето With Or Without You на U2, а феновете изпратиха хърватските челисти с вдигнати ръце и море от светлини в залата.