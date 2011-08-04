СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 2:0 "Дунав" (Марселиньо 34, 36)



"Локо" (Пд) снощи "Верея"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 14 3 2 43:10 45 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 13 5 1 41:12 44 3. "ЛЕВСКИ" 11 5 3 27:8 38 4. "БЕРОЕ" 9 7 3 25:15 34 5. "БОТЕВ" 7 8 4 30:23 29 6. "ВЕРЕЯ" 9 2 7 19:19 29 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 4 8 18:18 25 8. "СЛАВИЯ" 6 5 8 26:28 23 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 3 9 15:28 21 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 2 11 14:32 20 11. "ПИРИН" 4 7 8 16:20 19 12. "ЕТЪР" 4 6 9 17:27 18 13. "ДУНАВ" 3 5 11 11:28 14 14. "ВИТОША" 0 4 15 9:43 4

ГОЛМАЙСТОРИ

14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Педро Еуженио ("Берое");

7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");

5 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");

4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");

3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Калоян Кръстев ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");



В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ(Марселиньо 34, 36)КЛАСИРАНЕ 400