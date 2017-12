"Фейсбук" запуши устата на изявени критици на властта у нас

05 Декември 2017 09:37

QuizDoo



Russia might be a powerful country, but could you actually live in this controversial place? It's time to find out! Embark on this frigid quiz and find out if you could really live in Russia!

Based on the results of this quiz, you could not live in Russia! You view Russia as a place of struggle and strife. You don't agree with their political views and you certainly can't see yourself mingling with the people who call Russia home. You're a proud American who values the American way of life. We can't see you leaving America for any other country in the world!

How Long Would You Survive In Russia?



Would you be able to survive a lifetime there?

Понеже ми се налага да ползвам Фейсбук, щото ми е удобен за контакта с близки, които са далече, днес мернах ей таз анкетка.http://quizdoo.com/could-you-live-in-russia/Попълних я 2 пъти - първия път с отговори, които ми допадат, втория път с точно обратните отговори. И в двата случая получих едно и също заключение и то гласи:Има и други подобни анкетки. Примерно...http://quizdoo.com/how-long-would-you-survive-in-russia/Та какво за пропагандата, срещу която се борели във Фейсбук?