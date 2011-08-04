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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ

"Витоша"0:2"ЦСКА-София"
(Лое 42, Десподов 88)

"Лудогорец"снощи"Дунав"

"Локо" (Пд)днес"Верея"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ"135141:1244
2. "ЛУДОГОРЕЦ"133241:1042
3. "ЛЕВСКИ"115327:838
4. "БЕРОЕ"97325:1534
5. "БОТЕВ"78430:2329
6. "ВЕРЕЯ"92719:1929
7. "ЧЕРНО МОРЕ"74818:1825
8. "СЛАВИЯ"65826:2823
9. "ЛОКОМОТИВ"63915:2821
10. "СЕПТЕМВРИ"621114:3220
11. "ПИРИН"47816:2019
12. "ЕТЪР"46917:2718
13. "ДУНАВ"351011:2614
14. "ВИТОША"04159:434

ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое");
7 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");
5 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Калоян Кръстев ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");

В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").

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