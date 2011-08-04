ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 96-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 10, 14, 17, 33, 35, 37. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3848.30 лв., 4 - 385 по 60.00 лв., 3 - 8208 по 3.90 лв. ДЖАКПОТ: 2 527 459.11 лв.







"6 от 42"



Числа: 10, 13, 23, 27, 34, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 867.00 лв., 4 - 511 по 20.40 лв., 3 - 7042 по 2.10 лв. ДЖАКПОТ: 418 598.77 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 5, 21, 25, 35. Печалби: 5 - 1 по 25 185.70 лв., 4 - 410 по 53.80 лв., 3 - 9912 по 3.20 лв.; II теглене: 10, 18, 21, 24, 31. Печалби: 5 - 2 по 12 592.90 лв., 4 - 321 по 68.70 лв., 3 - 9692 по 3.30 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 3, 6. Цифра: 5, 1, 3. Печалби: 3 - 12 по 2007.00 лв., 2 - 2105 по 11.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.











"Зодиак"



Числа: 6, 8, 18, 22, 36. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 14 по 500.00 лв., 3+1 - 33 по 100.00 лв., 3 - 334 по 10.00 лв., 2+1 - 351 по 5.00 лв., 1+1 - 1333 по 1.50 лв., 2 - 3581 по 1.00 лв., 0+1 - 1820 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 71; Месец: 03; Дата: 05; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 403.40 лв., група 4 - 2 по 126.10 лв., група 5 - 9 по 28.00 лв., група 6 - 5 по 40.30 лв., група 7 - 31 по 8.10 лв., група 8 - 34 по 5.90 лв., група 9 - 57 по 5.30 лв., група 10 - 95 по 3.70 лв., група 11 - 245 по 1.70 лв., група 12 - 228 по 2.20 лв., група 13 - 521 по 2.00 лв., група 14 - 1462 по 1.20 лв., група 15 - 2534 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 5986.87 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: Х, 2, 1, 1, 1, 2, Х, 1, 1, 1, Х, Х, 2. Печалби: 13 - няма, 12 - 4 по 287.10 лв., 11 - 59 по 24.30 лв., 10 - 455 по 4.40 лв. ДЖАКПОТ: 7607.43 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 2, Х, 1, 2, 1, 1, 1, 2, Х, 2, Х. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1184.60 лв.







"10 от 10"



Знаци: 1, 1, 1, 2, 1, Х, 1, Х, 1, 1. Печалби: 10 - 3 пo 897.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.



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