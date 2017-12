София и Краков са най-желани в Източна Европа за аутсорсинг Румяна Генова .



София се нарежда сред най-привлекателните градове в Източна и Централна Европа за чуждестранни компании, които искат да изнесат производството на стоки или дадени услуги на по-подходящо място. Най-силни конкуренти на българската столица в състезанието по "аутсорсинг" са полските Вроцлав и Краков, както и румънският Букурещ. Това показва проучване на компанията за недвижими имоти "Колиърс". Оказва се, че 60% от търсенето на офис площи в София идва именно от предприятия, решили да пренесат някаква своя дейност в България.Страната ни и в частност столицата са привлекателни най-вече с ниските разходи за наемане на персонал. Иначе бизнес средата у нас като цяло е далеч от идеална - в последния доклад на Световната банка "Да правиш бизнес" (Doing business) България е на 50-о място, докато Полша например е 27-а.Изнасянето на дейности, свързани с IТ сектора, се разраства и затова наличието на специалисти по информационни технологии става все по-важен фактор за избора на един или друг град. Оказва се, че в момента с най-голям процент студенти по специалност IT от общия брой студенти са Бърно и Будапеща (13%), Братислава (12%) и Кошице (10%).Вдигането на заплатите в страните от Централна и Източна Европа е факт, но доходите растат в цяла Европа, така че засега регионът ще запази конкурентното си предимство "по-евтин труд", посочват от "Колиърс".