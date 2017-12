Ганий 03 Декември 2017 21:16 Кой може да провали европредседателството?

А времето!? Ако завали дъжд или сняг, ако духне вятър!? Кво ще го правим тогаз Председателството!?



------

Покрай туй глобално затопляне големи повсеместни студове настъпиха...

Виждате ли как съчетах евро-атлантическите с нашите ценности, глобалното с местното!?



Winter's revenge: Arctic plunge to hold firm grip on eastern US through mid-December





Once arctic air infiltrates the eastern United States later this week, it will hold firm through at least the middle of December and bring opportunities for snow.



Residents of the East may want to take advantage of the surge of milder air early this week to put up Christmas decorations. The days of not needing heavier jackets and saving on heating costs are coming to an end.

The arctic express will not stop after it plunges into the Midwest early this week. The cold will continue to expand eastward through the week, dramatically slashing temperatures, even down to the Florida Peninsula.

Once the cold settles in, highs will be 20-30 degrees Fahrenheit lower when compared to early this week.



https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/winters-revenge-arctic-plunge-to-hold-firm-grip-on-eastern-us-through-mid-december/ar-BBG6Wsj?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp А времето!? Ако завали дъжд или сняг, ако духне вятър!? Кво ще го правим тогаз Председателството!?------Покрай туйзатопляне големистудове настъпиха...Виждате ли как съчетах евро-атлантическите с нашите ценности, глобалното с местното!?https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/winters-revenge-arctic-plunge-to-hold-firm-grip-on-eastern-us-through-mid-december/ar-BBG6Wsj?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp