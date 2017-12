Историческа чалга и патриотизъм

ПлесNick 04 Декември 2017 00:00 Sine_metu

03 Дек 2017 22:22



...или БКП не е искала социална пазарна икономика и демократична политическа система, или някой им е наложил неприемането им.





Сине-мету,



и двете са верни, но ако вместо ИЛИ сложиш само И, и добавиш думата ВЪРХУШКАТА на бкп на указаните от мен места - ето ги:



И ВЪРХУШКАТА на БКП не е искала социална пазарна икономика и демократична политическа система, и Й (НА ВЪРХУШКАТА) наложиХА неприемането им!



Заедно с Горби и неговите сподвижници от върхушката на КПСС, именно върхушките на всички останали т.нар. компартии от соц.лагера лакомо налапаха въдицата, която Западът, воглаве със САЩ хвърлиха на страните от соц.лагера, претърпяли поражението в Студената война! "Червейчето на куката" бе обещанието за т.нар. опрощаване на външния дълг, като опростиха на Полша, където вече властваха СОЛИДАРНОШЧевчетата, външния дълг, и обещаха същото и на останалите соц. страни, без да обясняват много-много, че едно е да опрощаваш дълг към т.нар. Парижки клуб, а съвсем друго е опрощаването на дълг към Лондонския клуб! Емо Хърсев, Малката секира, Ч.Кънчев и покойния Венци Антонов могат да ви разкажат как се преговаря с банкстерите от квадратната миля и още по-големите отвъд океана, и че единствената опция, която им бе предложена бяха прословутите брейди-облигации! Също така Западът не им обясни на върхушките на партиите-ръководителки в страните от вече бившия "соц.лагер", че пинизи като известната на всинца ни Програма ФАР (=Phare=Poland n Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy, замислена и решена от ОИСР още на втората седмица след падането на Стената в Берлин) не са манна небесна, а само сиренцето в капана на подготвяния аншлус на сателитите на разпадналия се Съветски съюз!



