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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ

"Черно море"0:0"Ботев"

"Левски"3:0"Пирин"
(Прохазка 21, Мапуку 48, Панайотов 78)

"Етър"2:1"Славия"
(Омар 58-авт., Стергиакис 75-авт.; Кръстев 13)

"Берое"5:1"Септември"
(Еуженио 17, 30, Цонев 20, Камбуров 54, Иванов 59; Леони 74)

"Витоша"снощи"ЦСКА-София"

"Лудогорец"днес"Дунав"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

"Локо" (Пд)вторник"Верея"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"133241:1042
2. "ЦСКА-СОФИЯ"125139:1241
3. "ЛЕВСКИ"115327:838
4. "БЕРОЕ"97325:1534
5. "БОТЕВ"78430:2329
6. "ВЕРЕЯ"92719:1929
7. "ЧЕРНО МОРЕ"74818:1825
8. "СЛАВИЯ"65826:2823
9. "ЛОКОМОТИВ"63915:2821
10. "СЕПТЕМВРИ"621114:3220
11. "ПИРИН"47816:2019
12. "ЕТЪР"46917:2718
13. "ДУНАВ"351011:2614
14. "ВИТОША"04149:414

ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Калоян Кръстев ("Славия");

В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, ХVII КРЪГ

"Монтана"1:1"Струмска слава"
(Михов 17; Георгиев 50)

"Ботев" (Вр)2:2"Локо" (Сф)
(Михайлов 43, Георгиев 81; Цветков 69, Александров 90)

"Оборище"1:2"Марица"
(Карадайъ 83; Гюзелев 30, Караматев 56)

"Лудогорец II"2:0"Нефтохимик"
(Цвятков 13, Петров 79)

"Ботев" (Глб)3:2"Черноморец" (Блч)
(Цачев 5, Коларов 85, Халил 90; Мирчев 35, Попов 39)

"Царско село"2:0"Поморие"
(Илиев 9, Петков 29)

"Локо" (ГО)1:0"Литекс"
(Ганев 44-авт.)

"Созопол"1:2"Несебър"
Митев 58; Костов 66, 88)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)105223:1335
2. "ЦАРСКО СЕЛО"105233:1635
3. "ЛОКО" (СФ)95327:1432
4. "МОНТАНА"83624:1327
5. "НЕСЕБЪР"82730:2726
6. "ЛОКО" (ГО)74629:2825
7. "БОТЕВ" (ГЛБ)67421:2025
8. "ЧЕРНОМОРЕЦ"66522:2124
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"65625:2523
10. "ПОМОРИЕ"57521:2022
11. "ОБОРИЩЕ"64716:1522
12. "ЛИТЕКС"64716:1822
13. "МАРИЦА"64724:2822
14. "СТРУМСКА СЛАВА"521019:2817
15. "СОЗОПОЛ"341014:2713
16. "НЕФТОХИМИК"11158:394

В следващия кръг - 24 февруари 2018 г: "Струмска слава" - "Локомотив" (ГО), "Литекс" - "Царско село", "Поморие" - "Созопол", "Несебър" - "Ботев" (Глб), "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II (на неутрален терен), "Нефтохимик" - "Ботев" (Вр) (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Оборище", "Марица" - "Монтана".
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