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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ
(Прохазка 21, Мапуку 48, Панайотов 78)
(Омар 58-авт., Стергиакис 75-авт.; Кръстев 13)
(Еуженио 17, 30, Цонев 20, Камбуров 54, Иванов 59; Леони 74)
|"Витоша"
|снощи
|"ЦСКА-София"
(17.30 ч., по "Диема спорт")
|"Локо" (Пд)
|вторник
|"Верея"
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|3
|2
|41:10
|42
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|5
|1
|39:12
|41
|3. "ЛЕВСКИ"
|11
|5
|3
|27:8
|38
|4. "БЕРОЕ"
|9
|7
|3
|25:15
|34
|5. "БОТЕВ"
|7
|8
|4
|30:23
|29
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|2
|7
|19:19
|29
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|4
|8
|18:18
|25
|8. "СЛАВИЯ"
|6
|5
|8
|26:28
|23
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|3
|9
|15:28
|21
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|2
|11
|14:32
|20
|11. "ПИРИН"
|4
|7
|8
|16:20
|19
|12. "ЕТЪР"
|4
|6
|9
|17:27
|18
|13. "ДУНАВ"
|3
|5
|10
|11:26
|14
|14. "ВИТОША"
|0
|4
|14
|9:41
|4
ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Педро Еуженио ("Берое");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Калоян Кръстев ("Славия");
В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХVII КРЪГ
(Михов 17; Георгиев 50)
|"Монтана"
|1:1
|"Струмска слава"
(Михайлов 43, Георгиев 81; Цветков 69, Александров 90)
|"Ботев" (Вр)
|2:2
|"Локо" (Сф)
(Карадайъ 83; Гюзелев 30, Караматев 56)
(Цвятков 13, Петров 79)
|"Лудогорец II"
|2:0
|"Нефтохимик"
(Цачев 5, Коларов 85, Халил 90; Мирчев 35, Попов 39)
|"Ботев" (Глб)
|3:2
|"Черноморец" (Блч)
(Илиев 9, Петков 29)
|"Царско село"
|2:0
|"Поморие"
(Ганев 44-авт.)
Митев 58; Костов 66, 88)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|10
|5
|2
|23:13
|35
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|10
|5
|2
|33:16
|35
|3. "ЛОКО" (СФ)
|9
|5
|3
|27:14
|32
|4. "МОНТАНА"
|8
|3
|6
|24:13
|27
|5. "НЕСЕБЪР"
|8
|2
|7
|30:27
|26
|6. "ЛОКО" (ГО)
|7
|4
|6
|29:28
|25
|7. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|6
|7
|4
|21:20
|25
|8. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|6
|5
|22:21
|24
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|6
|5
|6
|25:25
|23
|10. "ПОМОРИЕ"
|5
|7
|5
|21:20
|22
|11. "ОБОРИЩЕ"
|6
|4
|7
|16:15
|22
|12. "ЛИТЕКС"
|6
|4
|7
|16:18
|22
|13. "МАРИЦА"
|6
|4
|7
|24:28
|22
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|5
|2
|10
|19:28
|17
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|4
|10
|14:27
|13
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|15
|8:39
|4
В следващия кръг - 24 февруари 2018 г: "Струмска слава" - "Локомотив" (ГО), "Литекс" - "Царско село", "Поморие" - "Созопол", "Несебър" - "Ботев" (Глб), "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II (на неутрален терен), "Нефтохимик" - "Ботев" (Вр) (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Оборище", "Марица" - "Монтана".