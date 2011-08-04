СТАТИСТИКА



"Черно море" 0:0 "Ботев"

"Левски" 3:0 "Пирин" (Прохазка 21, Мапуку 48, Панайотов 78)



"Етър" 2:1 "Славия" (Омар 58-авт., Стергиакис 75-авт.; Кръстев 13)



"Берое" 5:1 "Септември" (Еуженио 17, 30, Цонев 20, Камбуров 54, Иванов 59; Леони 74)



"Витоша" снощи "ЦСКА-София"

"Лудогорец" днес "Дунав" (17.30 ч., по "Диема спорт")



"Локо" (Пд) вторник "Верея" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 3 2 41:10 42 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 5 1 39:12 41 3. "ЛЕВСКИ" 11 5 3 27:8 38 4. "БЕРОЕ" 9 7 3 25:15 34 5. "БОТЕВ" 7 8 4 30:23 29 6. "ВЕРЕЯ" 9 2 7 19:19 29 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 4 8 18:18 25 8. "СЛАВИЯ" 6 5 8 26:28 23 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 3 9 15:28 21 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 2 11 14:32 20 11. "ПИРИН" 4 7 8 16:20 19 12. "ЕТЪР" 4 6 9 17:27 18 13. "ДУНАВ" 3 5 10 11:26 14 14. "ВИТОША" 0 4 14 9:41 4

ГОЛМАЙСТОРИ

14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Педро Еуженио ("Берое");

7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое");

6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");

4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");

3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Калоян Кръстев ("Славия");



В следващия кръг - 8 декември (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 9 декември (събота), 15 ч.: "Ботев" (Пд) - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 10 декември (неделя), 13 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема"); от 17 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (при закрити врати) (по "Диема спорт"); 11 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, ХVII КРЪГ



"Монтана" 1:1 "Струмска слава" (Михов 17; Георгиев 50)



"Ботев" (Вр) 2:2 "Локо" (Сф) (Михайлов 43, Георгиев 81; Цветков 69, Александров 90)



"Оборище" 1:2 "Марица" (Карадайъ 83; Гюзелев 30, Караматев 56)



"Лудогорец II" 2:0 "Нефтохимик" (Цвятков 13, Петров 79)



"Ботев" (Глб) 3:2 "Черноморец" (Блч) (Цачев 5, Коларов 85, Халил 90; Мирчев 35, Попов 39)



"Царско село" 2:0 "Поморие" (Илиев 9, Петков 29)



"Локо" (ГО) 1:0 "Литекс" (Ганев 44-авт.)



"Созопол" 1:2 "Несебър" Митев 58; Костов 66, 88)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 10 5 2 23:13 35 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 10 5 2 33:16 35 3. "ЛОКО" (СФ) 9 5 3 27:14 32 4. "МОНТАНА" 8 3 6 24:13 27 5. "НЕСЕБЪР" 8 2 7 30:27 26 6. "ЛОКО" (ГО) 7 4 6 29:28 25 7. "БОТЕВ" (ГЛБ) 6 7 4 21:20 25 8. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 6 5 22:21 24 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 6 5 6 25:25 23 10. "ПОМОРИЕ" 5 7 5 21:20 22 11. "ОБОРИЩЕ" 6 4 7 16:15 22 12. "ЛИТЕКС" 6 4 7 16:18 22 13. "МАРИЦА" 6 4 7 24:28 22 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 5 2 10 19:28 17 15. "СОЗОПОЛ" 3 4 10 14:27 13 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 15 8:39 4

В следващия кръг - 24 февруари 2018 г: "Струмска слава" - "Локомотив" (ГО), "Литекс" - "Царско село", "Поморие" - "Созопол", "Несебър" - "Ботев" (Глб), "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II (на неутрален терен), "Нефтохимик" - "Ботев" (Вр) (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Оборище", "Марица" - "Монтана".

ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ(Прохазка 21, Мапуку 48, Панайотов 78)(Омар 58-авт., Стергиакис 75-авт.; Кръстев 13)(Еуженио 17, 30, Цонев 20, Камбуров 54, Иванов 59; Леони 74)(17.30 ч., по "Диема спорт")(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 247