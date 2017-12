Русия и Саудитска Арабия откриват Мондиал `18

Ганий 02 Декември 2017 13:39 щурчо 02 Дек 2017 01:00

Ся, освен теа 4 златни, Маншафта е и с 4 сребърни и 4 бронзови медала. За туй, че прегази бразилците с хокеен резултат насред Рио нема да говорим.



Бразилия – Германия е футболен двубой, проведен на 8 юли 2014 година на стадион „Минейрао“ в Бело Оризонте , Бразилия.



Футбольный матч Бразилия — Германия — первый полуфинальный матч чемпионата мира 2014 года, состоявшийся 8 июля на стадионе «Минейран» в городе Белу-Оризонти .



The Brazil versus Germany football match that took place on 8 July 2014 at the Estádio Mineirão in Belo Horizonte,



Das Fußball-WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland am 8. Juli 2014 --- Diese Benennung ist vom Kurznamen „Mineirão“ des Stadions Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte



Клавиатурата ми нещо не вдява на Суахили, затова не мога да дам справка на Суахили!



