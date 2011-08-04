СТАТИСТИКА

|"ЦСКА-София"
|2:0
|"Септември"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|3
|2
|41:10
|42
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|5
|1
|39:12
|41
|3. "ЛЕВСКИ"
|10
|5
|3
|24:8
|35
|4. "БЕРОЕ"
|8
|7
|3
|20:14
|31
|5. "ВЕРЕЯ"
|9
|2
|7
|19:19
|29
|6. "БОТЕВ"
|7
|7
|4
|30:23
|28
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|3
|8
|18:18
|24
|8. "СЛАВИЯ"
|6
|5
|7
|25:26
|23
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|3
|9
|15:28
|21
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|2
|10
|13:27
|20
|11. "ПИРИН"
|4
|7
|7
|16:17
|19
|12. "ЕТЪР"
|3
|6
|9
|15:26
|15
|13. "ДУНАВ"
|3
|5
|10
|11:26
|14
|14. "ВИТОША"
|0
|4
|14
|9:41
|4
ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Мартин Камбуров ("Берое"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Васил Панайотов ("Левски"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - събота, 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (съдия Н. Йорданов) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (Вал. Железов) (по "Диема спорт"); неделя, 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (Н. Попов) (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт"); понеделник, 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (Ст. Павлов) (по "Диема спорт"); вторник, 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (Анг. Баялцалиев, при закрити врати) (по "Диема спорт").
Втора лига
XVII кръг - събота, 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф) (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт"); от 14 ч.: "Оборище" - "Марица" (М. Стоименов), "Лудогорец II" - "Нефтохимик Бургас" (Н. Атанасов), "Ботев" (Глб) - "Черноморец" (Блч) (Н. Малджански), "Царско село" - "Поморие" (В. Ел-Хатиб), "Локомотив" (ГО) - "Литекс" (Д. Буров); от 15 ч.: "Созопол" - "Несебър" (Д. Желязков).