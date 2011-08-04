ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 95-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 5, 6, 9, 20, 34, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 4728.20 лв., 4 - 382 по 49.50 лв., 3 - 8177 по 3.20 лв. ДЖАКПОТ: 2 458 189.56 лв.







"6 от 42"



Числа: 13, 16, 27, 29, 30, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 1130.80 лв., 4 - 322 по 28.10 лв., 3 - 5249 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 400 764.12 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 9, 11, 14, 25. Печалби: 5 - 2 по 11 120.90 лв., 4 - 369 по 52.70 лв., 3 - 9554 по 2.90 лв.



II теглене: 2, 4, 14, 29, 30. Печалби: 5 - няма, 4 - 166 по 184.20 лв., 3 - 5931 по 6.60 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 2, 5. Цифра: 0, 8, 0. Печалби: 3 - 2 по 10 299.40 лв., 2 - 1473 по 14.00 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 31, 32, 38, 44, 45. Зодия: 3. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 3 по 100.00 лв., 3 - 95 по 10.00 лв., 2+1 - 118 по 5.00 лв., 1+1 - 880 по 1.50 лв., 2 - 1562 по 1.00 лв., 0+1 - 1928 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 67; Месец: 08; Дата: 18; Ден: 6. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 4 по 95.70 лв., група 4 - 2 по 119.70 лв., група 5 - 4 по 59.80 лв., група 6 - 7 по 27.40 лв., група 7 - 21 по 11.40 лв., група 8 - 41 по 4.70 лв., група 9 - 42 по 6.80 лв., група 10 - 65 по 5.20 лв., група 11 - 230 по 1.70 лв., група 12 - 191 по 2.50 лв., група 13 - 505 по 2.00 лв., група 14 - 1338 по 1.20 лв., група 15 - 2364 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 4625.33 лв. 204