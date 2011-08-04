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"ЦСКА-София" се възползва и съкрати пасива си спрямо шампиона на 1 т.
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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XVIII КРЪГ

"Дунав"0:4"Левски"
(Панайотов 33, 39, Мапуку 46, Буш 78)

"Витоша"1:1"Локо" (Пд)
(Ив. Лазаров 9, Бакалов 10)

"Верея"2:1"Лудогорец"
(Иса 12, Керкар 83; Моци 24)

"ЦСКА-София"снощи"Септември"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"133241:1042
2. "ЦСКА-СОФИЯ"115137:1238
3. "ЛЕВСКИ"105324:835
4. "БЕРОЕ"87320:1431
5. "ВЕРЕЯ"92719:1929
6. "БОТЕВ"77430:2328
7. "ЧЕРНО МОРЕ"73818:1824
8. "СЛАВИЯ"65725:2623
9. "ЛОКОМОТИВ"63915:2821
10. "СЕПТЕМВРИ"62913:2520
11. "ПИРИН"47716:1719
12. "ЕТЪР"36915:2615
13. "ДУНАВ"351011:2614
14. "ВИТОША"04149:414

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Мартин Камбуров ("Берое"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Васил Панайотов ("Левски"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").

Втора лига
XVII кръг - днес, 15 ч.: "Монтана" - "Струмска слава"

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