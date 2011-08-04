СТАТИСТИКА



"Дунав" 0:4 "Левски" (Панайотов 33, 39, Мапуку 46, Буш 78)



"Витоша" 1:1 "Локо" (Пд) (Ив. Лазаров 9, Бакалов 10)



"Верея" 2:1 "Лудогорец" (Иса 12, Керкар 83; Моци 24)



"ЦСКА-София" снощи "Септември"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 3 2 41:10 42 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 11 5 1 37:12 38 3. "ЛЕВСКИ" 10 5 3 24:8 35 4. "БЕРОЕ" 8 7 3 20:14 31 5. "ВЕРЕЯ" 9 2 7 19:19 29 6. "БОТЕВ" 7 7 4 30:23 28 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 3 8 18:18 24 8. "СЛАВИЯ" 6 5 7 25:26 23 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 3 9 15:28 21 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 2 9 13:25 20 11. "ПИРИН" 4 7 7 16:17 19 12. "ЕТЪР" 3 6 9 15:26 15 13. "ДУНАВ" 3 5 10 11:26 14 14. "ВИТОША" 0 4 14 9:41 4

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");

7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Мартин Камбуров ("Берое"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив", Пд), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");

4 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");

3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Исмаил Иса ("Верея"), Васил Панайотов ("Левски"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив", Пд), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").



Втора лига

XVII кръг - днес, 15 ч.: "Монтана" - "Струмска слава"



ПЪРВА ЛИГА, XVIII КРЪГ(Панайотов 33, 39, Мапуку 46, Буш 78)(Ив. Лазаров 9, Бакалов 10)(Иса 12, Керкар 83; Моци 24)КЛАСИРАНЕ 45