СТАТИСТИКА

|"Ботев"
|1:1
|"Берое"
|"Пирин"
|3:2
|"Етър"
|"Дунав"
|снощи
|"Левски"
|"Витоша"
|днес
|"Локо" (Пд)
|"Верея"
|днес
|"Лудогорец"
|"ЦСКА-София"
|днес
|"Септември"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|3
|1
|40:8
|42
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|11
|5
|1
|37:12
|38
|3. "ЛЕВСКИ"
|9
|5
|3
|20:8
|32
|4. "БЕРОЕ"
|8
|7
|3
|20:14
|31
|5. "БОТЕВ"
|7
|7
|4
|30:23
|28
|6. "ВЕРЕЯ"
|8
|2
|7
|17:18
|26
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|3
|8
|18:18
|24
|8. "СЛАВИЯ"
|6
|5
|7
|25:26
|23
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|9
|14:27
|20
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|2
|9
|13:25
|20
|11. "ПИРИН"
|4
|7
|7
|16:17
|19
|12. "ЕТЪР"
|3
|6
|9
|15:26
|15
|13. "ДУНАВ"
|3
|5
|9
|11:22
|14
|14. "ВИТОША"
|0
|3
|14
|8:40
|3
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Мартин Камбуров ("Берое"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес и Сержиу Буш ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").