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СПОРТ

СТАТИСТИКА

XVIII КРЪГ

"Ботев"1:1"Берое"
(Балтанов 35; Камбуров 83)

"Пирин"3:2"Етър"
(Сандев 51, Ст. Костов 52, 76; Почански 35, Ив. Стоянов 64-д)

"Дунав"снощи"Левски"

"Витоша"днес"Локо" (Пд)
(13 ч., по "Диема")

"Верея"днес"Лудогорец"
(15 ч., по "Диема спорт")

"ЦСКА-София"днес"Септември"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"133140:842
2. "ЦСКА-СОФИЯ"115137:1238
3. "ЛЕВСКИ"95320:832
4. "БЕРОЕ"87320:1431
5. "БОТЕВ"77430:2328
6. "ВЕРЕЯ"82717:1826
7. "ЧЕРНО МОРЕ"73818:1824
8. "СЛАВИЯ"65725:2623
9. "ЛОКОМОТИВ"62914:2720
10. "СЕПТЕМВРИ"62913:2520
11. "ПИРИН"47716:1719
12. "ЕТЪР"36915:2615
13. "ДУНАВ"35911:2214
14. "ВИТОША"03148:403

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Мартин Камбуров ("Берое"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес и Сержиу Буш ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").


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