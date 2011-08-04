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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ

"Лудогорец"3:0"Витоша"
(Кешерю 52, Мисиджан 64, Кампаняро 68)

XVIII КРЪГ

"Славия"2:0"Черно море"
(Минчев 45, Гал. Иванов 83)

"Ботев"снощи"Берое"

Сряда, 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (съдия Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (Др. Драганов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (П. Доровски, на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (Н. Гаджалов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (П. Костадинов, при закрити врати) (по "Диема спорт").

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"133140:842
2. "ЦСКА-СОФИЯ"115137:1238
3. "ЛЕВСКИ"95320:832
4. "БЕРОЕ"86319:1330
5. "БОТЕВ"76429:2227
6. "ВЕРЕЯ"82717:1826
7. "ЧЕРНО МОРЕ"73818:1824
8. "СЛАВИЯ"65725:2623
9. "ЛОКОМОТИВ"62914:2720
10. "СЕПТЕМВРИ"62913:2520
11. "ПИРИН"37713:1516
12. "ЕТЪР"36813:2315
13. "ДУНАВ"35911:2214
14. "ВИТОША"03148:403

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").


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