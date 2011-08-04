СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 3:0 "Витоша" (Кешерю 52, Мисиджан 64, Кампаняро 68)



XVIII КРЪГ



"Славия" 2:0 "Черно море" (Минчев 45, Гал. Иванов 83)



"Ботев" снощи "Берое"

Сряда, 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (съдия Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (Др. Драганов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (П. Доровски, на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (Н. Гаджалов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (П. Костадинов, при закрити врати) (по "Диема спорт").



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 3 1 40:8 42 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 11 5 1 37:12 38 3. "ЛЕВСКИ" 9 5 3 20:8 32 4. "БЕРОЕ" 8 6 3 19:13 30 5. "БОТЕВ" 7 6 4 29:22 27 6. "ВЕРЕЯ" 8 2 7 17:18 26 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 3 8 18:18 24 8. "СЛАВИЯ" 6 5 7 25:26 23 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 9 14:27 20 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 2 9 13:25 20 11. "ПИРИН" 3 7 7 13:15 16 12. "ЕТЪР" 3 6 8 13:23 15 13. "ДУНАВ" 3 5 9 11:22 14 14. "ВИТОША" 0 3 14 8:40 3

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");

7 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

4 гола - Крис Гади ("Септември"), Галин Иванов ("Славия"), Валери Домовчийски ("Верея"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 2 декември (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 3 декември (неделя), 12.30 ч.: "Етър" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 4 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 5 декември (вторник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Верея" (при закрити врати) (по "Диема спорт").





ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ(Кешерю 52, Мисиджан 64, Кампаняро 68)XVIII КРЪГ(Минчев 45, Гал. Иванов 83)Сряда, 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (съдия Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (Др. Драганов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (П. Доровски, на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (Н. Гаджалов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (П. Костадинов, при закрити врати) (по "Диема спорт").КЛАСИРАНЕ 88