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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ
(Хендерсън 90)
(Гади 53; Неделев 20-д)
(Райнов 65, Охене 86)
(Яблонски 90)
|"Локо" (Пд)
|0:1
|"ЦСКА-София"
(Десподов 35)
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|12
|3
|1
|37:8
|39
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|11
|5
|1
|37:12
|38
|3. "ЛЕВСКИ"
|9
|5
|3
|20:8
|32
|4. "БЕРОЕ"
|8
|6
|3
|19:13
|30
|5. "БОТЕВ"
|7
|6
|4
|29:22
|27
|6. "ВЕРЕЯ"
|8
|2
|7
|17:18
|26
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|3
|7
|18:16
|24
|8. "СЛАВИЯ"
|5
|5
|7
|23:26
|20
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|10
|14:27
|20
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|2
|9
|13:25
|20
|11. "ПИРИН"
|3
|7
|7
|13:15
|16
|12. "ЕТЪР"
|3
|6
|7
|13:21
|15
|13. "ДУНАВ"
|2
|5
|9
|9:22
|11
|14. "ВИТОША"
|0
|3
|13
|8:37
|3
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")
7 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Валери Домовчийски ("Верея"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия");
2 гола - Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - 28 ноември (вторник), 15 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 29 ноември (сряда), 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХVI КРЪГ
|"Струмска слава"
|1:0
|"Литекс"
|"Черноморец" (Балч)
|1:1
|"Созопол"
|"Локо" (Сф)
|1:0
|"Лудогорец II"
|"Несебър"
|2:3
|"Царско село"
|"Нефтохимик"
|0:2
|"Ботев" (Глб)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|10
|4
|2
|21:11
|34
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|9
|5
|2
|31:16
|32
|3. "ЛОКО" (СФ)
|9
|4
|3
|26:13
|31
|4. "МОНТАНА"
|8
|2
|6
|23:12
|26
|5. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|6
|4
|20:18
|24
|6. "НЕСЕБЪР"
|7
|2
|7
|28:26
|23
|7. "ПОМОРИЕ"
|5
|7
|4
|21:18
|22
|8. "ЛИТЕКС"
|6
|4
|6
|16:17
|22
|9. "ОБОРИЩЕ"
|6
|4
|6
|15:13
|22
|10. "ЛОКО" (ГО)
|6
|4
|6
|28:28
|22
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|5
|7
|4
|18:18
|22
|12. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|5
|6
|23:25
|20
|12. "МАРИЦА"
|5
|4
|7
|22:27
|19
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|5
|1
|10
|18:27
|16
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|4
|9
|13:25
|13
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|14
|8:37
|4
В следващия кръг - 1 декември (петък), 15 ч.: "Монтана" - "Струмска слава"; 2 декември (събота), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 14 ч.: "Оборище" - "Марица", "Лудогорец II" - "Нефтохимик Бургас", "Ботев" (Глб) - "Черноморец" (Блч), "Царско село" - "Поморие", "Локомотив" (ГО) - "Литекс"; от 15 ч.: "Созопол" - "Несебър".