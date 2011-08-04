СТАТИСТИКА



"Черно море" 0:1 "Пирин" (Хендерсън 90)



"Септември" 1:1 "Ботев" (Гади 53; Неделев 20-д)



"Берое" 2:0 "Славия" (Райнов 65, Охене 86)



"Левски" 1:0 "Верея" (Яблонски 90)



"Локо" (Пд) 0:1 "ЦСКА-София" (Десподов 35)



"Етър" снощи "Дунав"

"Лудогорец" днес "Витоша" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 12 3 1 37:8 39 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 11 5 1 37:12 38 3. "ЛЕВСКИ" 9 5 3 20:8 32 4. "БЕРОЕ" 8 6 3 19:13 30 5. "БОТЕВ" 7 6 4 29:22 27 6. "ВЕРЕЯ" 8 2 7 17:18 26 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 3 7 18:16 24 8. "СЛАВИЯ" 5 5 7 23:26 20 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 10 14:27 20 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 2 9 13:25 20 11. "ПИРИН" 3 7 7 13:15 16 12. "ЕТЪР" 3 6 7 13:21 15 13. "ДУНАВ" 2 5 9 9:22 11 14. "ВИТОША" 0 3 13 8:37 3

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")

7 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");

5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

4 гола - Крис Гади ("Септември"), Валери Домовчийски ("Верея"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия");

2 гола - Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 28 ноември (вторник), 15 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 29 ноември (сряда), 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, ХVI КРЪГ



"Струмска слава" 1:0 "Литекс"

"Поморие" 2:1 "Локо" (ГО)

"Черноморец" (Балч) 1:1 "Созопол"

"Локо" (Сф) 1:0 "Лудогорец II"

"Марица" 1:1 "Ботев" (Вр)

"Монтана" 2:0 "Оборище"

"Несебър" 2:3 "Царско село"

"Нефтохимик" 0:2 "Ботев" (Глб)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 10 4 2 21:11 34 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 9 5 2 31:16 32 3. "ЛОКО" (СФ) 9 4 3 26:13 31 4. "МОНТАНА" 8 2 6 23:12 26 5. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 6 4 20:18 24 6. "НЕСЕБЪР" 7 2 7 28:26 23 7. "ПОМОРИЕ" 5 7 4 21:18 22 8. "ЛИТЕКС" 6 4 6 16:17 22 9. "ОБОРИЩЕ" 6 4 6 15:13 22 10. "ЛОКО" (ГО) 6 4 6 28:28 22 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 5 7 4 18:18 22 12. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 5 6 23:25 20 12. "МАРИЦА" 5 4 7 22:27 19 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 5 1 10 18:27 16 15. "СОЗОПОЛ" 3 4 9 13:25 13 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 14 8:37 4

В следващия кръг - 1 декември (петък), 15 ч.: "Монтана" - "Струмска слава"; 2 декември (събота), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 14 ч.: "Оборище" - "Марица", "Лудогорец II" - "Нефтохимик Бургас", "Ботев" (Глб) - "Черноморец" (Блч), "Царско село" - "Поморие", "Локомотив" (ГО) - "Литекс"; от 15 ч.: "Созопол" - "Несебър".

ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ(Хендерсън 90)(Гади 53; Неделев 20-д)(Райнов 65, Охене 86)(Яблонски 90)(Десподов 35)(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 178