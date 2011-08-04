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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ

"Черно море"0:1"Пирин"
(Хендерсън 90)

"Септември"1:1"Ботев"
(Гади 53; Неделев 20-д)

"Берое"2:0"Славия"
(Райнов 65, Охене 86)

"Левски"1:0"Верея"
(Яблонски 90)

"Локо" (Пд)0:1"ЦСКА-София"
(Десподов 35)

"Етър"снощи"Дунав"

"Лудогорец"днес"Витоша"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"123137:839
2. "ЦСКА-СОФИЯ"115137:1238
3. "ЛЕВСКИ"95320:832
4. "БЕРОЕ"86319:1330
5. "БОТЕВ"76429:2227
6. "ВЕРЕЯ"82717:1826
7. "ЧЕРНО МОРЕ"73718:1624
8. "СЛАВИЯ"55723:2620
9. "ЛОКОМОТИВ"621014:2720
10. "СЕПТЕМВРИ"62913:2520
11. "ПИРИН"37713:1516
12. "ЕТЪР"36713:2115
13. "ДУНАВ"2599:2211
14. "ВИТОША"03138:373

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")
7 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Крис Гади ("Септември"), Валери Домовчийски ("Верея"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Жорди Гомес ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия");
2 гола - Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 28 ноември (вторник), 15 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 29 ноември (сряда), 15 ч.: "Пирин" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (по "Диема спорт"); 30 ноември (четвъртък), 13 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, ХVI КРЪГ

"Струмска слава"1:0"Литекс"

"Поморие"2:1"Локо" (ГО)

"Черноморец" (Балч)1:1"Созопол"

"Локо" (Сф)1:0"Лудогорец II"

"Марица"1:1"Ботев" (Вр)

"Монтана"2:0"Оборище"

"Несебър"2:3"Царско село"

"Нефтохимик"0:2"Ботев" (Глб)


КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)104221:1134
2. "ЦАРСКО СЕЛО"95231:1632
3. "ЛОКО" (СФ)94326:1331
4. "МОНТАНА"82623:1226
5. "ЧЕРНОМОРЕЦ"66420:1824
6. "НЕСЕБЪР"72728:2623
7. "ПОМОРИЕ"57421:1822
8. "ЛИТЕКС"64616:1722
9. "ОБОРИЩЕ"64615:1322
10. "ЛОКО" (ГО)64628:2822
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)57418:1822
12. "ЛУДОГОРЕЦ II"55623:2520
12. "МАРИЦА"54722:2719
14. "СТРУМСКА СЛАВА"511018:2716
15. "СОЗОПОЛ"34913:2513
16. "НЕФТОХИМИК"11148:374

В следващия кръг - 1 декември (петък), 15 ч.: "Монтана" - "Струмска слава"; 2 декември (събота), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф) (по "Диема спорт"); от 14 ч.: "Оборище" - "Марица", "Лудогорец II" - "Нефтохимик Бургас", "Ботев" (Глб) - "Черноморец" (Блч), "Царско село" - "Поморие", "Локомотив" (ГО) - "Литекс"; от 15 ч.: "Созопол" - "Несебър".
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