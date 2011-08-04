Футболна седмица

Събота



Диема



13.00 "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд)



Диема спорт



15.15 "Берое" - "Славия"



17.30 "Левски" - "Верея"



21.00 "Каен" - "Бордо"



Диема спорт 2



17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън&Хоув Албиън"



19.30 "Ливърпул" - "Челси"



Нова спорт



14.30 "Барнзли" - "Лийдс"



17.00 "Норич" - "Престър Норт Енд"



19.30 "Шефилд Юнайтед" - "Бирмингам"



РИНГ.БГ



16.00 "Болоня" - "Сампдория"



21.45 "Каляри" - "Интер"



Евроспорт 2



16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Шалке 04"



19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн"



Sport+



17.00 "Реал" (Мадрид) - "Малага"



F+



19.30 "Бетис" - "Жирона"



21.45 "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)



Mtel Sport 1



18.00 "Ахмат" - "Уфа"



20.45 "Грьонинген" - "Фейенорд"



Mtel Sport 2



19.00 "Олимпик" (Донецк) - "Шахтьор" (Донецк)







Неделя



Диема спорт



13.00 "Несебър" - "Царско село"



15.30 "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София"



17.45 "Етър" - "Дунав"



22.00 "Монако" - "Пари Сен Жермен"



Диема спорт 2



18.00 "Хъдърсфийлд" - "Манчестър Сити"



Нова спорт



15.30 "Саутхемптън" - "Евертън"



18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"



РИНГ.БГ



16.00 "Удинезе" - "Наполи"



19.00 "Лацио" - "Фиорентина"



21.45 "Ювентус" - "Кротоне"



Евроспорт 2



16.30 "Хамбургер" - "Хофенхайм"



19.00 "Кьолн" - "Херта"



F+



19.30 "Виляреал" - "Севиля"



Sport+



21.45 "Валенсия" - "Барселона"



Mtel Sport 1



10.30 "Урал" - "Краснодар"



13.00 "Рубин" - ЦСКА (Москва)



Mtel Sport 2



13.30 "Аякс" - "Рода"



15.30 "Екселсиор" - ПСВ "Айндховен"







Понеделник



Диема спорт



17.30 "Лудогорец" - "Витоша" (Бистрица)



Диема спорт 2



21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Брентфорд"







Вторник



Диема спорт



15.00 "Славия" - "Черно море"



17.30 "Ботев" (Пд) - "Берое"



22.00 "Бордо" - "Сент Етиен"



Диема спорт 2



22.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юнайтед"



РИНГ.БГ



20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Малага" - "Нумансия"



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Фуенлабрада"







Сряда



Диема спорт



15.00 "Пирин" - "Етър"



17.30 "Дунав" - "Левски"



22.00 "Евертън" - "Уест Хем"



Диема спорт 2



22.00 "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"



Нова спорт



20.00 "Нант" - "Монако"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Троа"



bTV Action



20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Мурсия"



РИНГ.БГ



22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"







Четвъртък



Диема



13.00 "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд)



Диема спорт



15.00 "Верея" - "Лудогорец"



17.30 "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф)



РИНГ.БГ



20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Понферадина"







Петък



Евроспорт 2



21.30 "Фрайбург" - "Хамбургер"



Диема спорт



21.45 "Дижон" - "Бордо"



Диема спорт 2



21.45 "Лийдс" - "Астън Вила"



