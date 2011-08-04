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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

13.00 "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд)

Диема спорт

15.15 "Берое" - "Славия"

17.30 "Левски" - "Верея"

21.00 "Каен" - "Бордо"

Диема спорт 2

17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън&Хоув Албиън"

19.30 "Ливърпул" - "Челси"

Нова спорт

14.30 "Барнзли" - "Лийдс"

17.00 "Норич" - "Престър Норт Енд"

19.30 "Шефилд Юнайтед" - "Бирмингам"

РИНГ.БГ

16.00 "Болоня" - "Сампдория"

21.45 "Каляри" - "Интер"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Шалке 04"

19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн"

Sport+

17.00 "Реал" (Мадрид) - "Малага"

F+

19.30 "Бетис" - "Жирона"

21.45 "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)

Mtel Sport 1

18.00 "Ахмат" - "Уфа"

20.45 "Грьонинген" - "Фейенорд"

Mtel Sport 2

19.00 "Олимпик" (Донецк) - "Шахтьор" (Донецк)



Неделя

Диема спорт

13.00 "Несебър" - "Царско село"

15.30 "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София"

17.45 "Етър" - "Дунав"

22.00 "Монако" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

18.00 "Хъдърсфийлд" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

15.30 "Саутхемптън" - "Евертън"

18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"

РИНГ.БГ

16.00 "Удинезе" - "Наполи"

19.00 "Лацио" - "Фиорентина"

21.45 "Ювентус" - "Кротоне"

Евроспорт 2

16.30 "Хамбургер" - "Хофенхайм"

19.00 "Кьолн" - "Херта"

F+

19.30 "Виляреал" - "Севиля"

Sport+

21.45 "Валенсия" - "Барселона"

Mtel Sport 1

10.30 "Урал" - "Краснодар"

13.00 "Рубин" - ЦСКА (Москва)

Mtel Sport 2

13.30 "Аякс" - "Рода"

15.30 "Екселсиор" - ПСВ "Айндховен"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Лудогорец" - "Витоша" (Бистрица)

Диема спорт 2

21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Брентфорд"



Вторник

Диема спорт

15.00 "Славия" - "Черно море"

17.30 "Ботев" (Пд) - "Берое"

22.00 "Бордо" - "Сент Етиен"

Диема спорт 2

22.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юнайтед"

РИНГ.БГ

20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Малага" - "Нумансия"

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Фуенлабрада"



Сряда

Диема спорт

15.00 "Пирин" - "Етър"

17.30 "Дунав" - "Левски"

22.00 "Евертън" - "Уест Хем"

Диема спорт 2

22.00 "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"

Нова спорт

20.00 "Нант" - "Монако"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Троа"

bTV Action

20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Мурсия"

РИНГ.БГ

22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"



Четвъртък

Диема

13.00 "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд)

Диема спорт

15.00 "Верея" - "Лудогорец"

17.30 "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф)

РИНГ.БГ

20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Понферадина"



Петък

Евроспорт 2

21.30 "Фрайбург" - "Хамбургер"

Диема спорт

21.45 "Дижон" - "Бордо"

Диема спорт 2

21.45 "Лийдс" - "Астън Вила"

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