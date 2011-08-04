Футболна седмица

Събота
Диема
13.00 "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд)
Диема спорт
15.15 "Берое" - "Славия"
17.30 "Левски" - "Верея"
21.00 "Каен" - "Бордо"
Диема спорт 2
17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън&Хоув Албиън"
19.30 "Ливърпул" - "Челси"
Нова спорт
14.30 "Барнзли" - "Лийдс"
17.00 "Норич" - "Престър Норт Енд"
19.30 "Шефилд Юнайтед" - "Бирмингам"
РИНГ.БГ
16.00 "Болоня" - "Сампдория"
21.45 "Каляри" - "Интер"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Шалке 04"
19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн"
Sport+
17.00 "Реал" (Мадрид) - "Малага"
F+
19.30 "Бетис" - "Жирона"
21.45 "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)
Mtel Sport 1
18.00 "Ахмат" - "Уфа"
20.45 "Грьонинген" - "Фейенорд"
Mtel Sport 2
19.00 "Олимпик" (Донецк) - "Шахтьор" (Донецк)
Неделя
Диема спорт
13.00 "Несебър" - "Царско село"
15.30 "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София"
17.45 "Етър" - "Дунав"
22.00 "Монако" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
18.00 "Хъдърсфийлд" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
15.30 "Саутхемптън" - "Евертън"
18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"
РИНГ.БГ
16.00 "Удинезе" - "Наполи"
19.00 "Лацио" - "Фиорентина"
21.45 "Ювентус" - "Кротоне"
Евроспорт 2
16.30 "Хамбургер" - "Хофенхайм"
19.00 "Кьолн" - "Херта"
F+
19.30 "Виляреал" - "Севиля"
Sport+
21.45 "Валенсия" - "Барселона"
Mtel Sport 1
10.30 "Урал" - "Краснодар"
13.00 "Рубин" - ЦСКА (Москва)
Mtel Sport 2
13.30 "Аякс" - "Рода"
15.30 "Екселсиор" - ПСВ "Айндховен"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Лудогорец" - "Витоша" (Бистрица)
Диема спорт 2
21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Брентфорд"
Вторник
Диема спорт
15.00 "Славия" - "Черно море"
17.30 "Ботев" (Пд) - "Берое"
22.00 "Бордо" - "Сент Етиен"
Диема спорт 2
22.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юнайтед"
РИНГ.БГ
20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Малага" - "Нумансия"
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Фуенлабрада"
Сряда
Диема спорт
15.00 "Пирин" - "Етър"
17.30 "Дунав" - "Левски"
22.00 "Евертън" - "Уест Хем"
Диема спорт 2
22.00 "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"
Нова спорт
20.00 "Нант" - "Монако"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Троа"
bTV Action
20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Мурсия"
РИНГ.БГ
22.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"
Четвъртък
Диема
13.00 "Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (Пд)
Диема спорт
15.00 "Верея" - "Лудогорец"
17.30 "ЦСКА-София" - "Септември" (Сф)
РИНГ.БГ
20.30 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Понферадина"
Петък
Евроспорт 2
21.30 "Фрайбург" - "Хамбургер"
Диема спорт
21.45 "Дижон" - "Бордо"
Диема спорт 2
21.45 "Лийдс" - "Астън Вила"
|