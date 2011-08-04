ПРОГРАМА

Първа лига



XVII кръг - събота, 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (съдия Ст. Ставров, на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (П. Костадинов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (Н. Попов) (по "Диема спорт"); неделя, 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (Анг. Ангелов) (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт"); понеделник, 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт").







Втора лига



XVI кръг - събота, 14.30 ч.: "Струмска слава" - "Литекс" (Кал. Кирилов), "Поморие" - "Локомотив" (ГО) (П. Григоров, на ст. "Лазур", Бургас), "Черноморец" (Балч) - "Созопол" (П. Доровски, на ст. "Тича", Варна), "Локомотив" (Сф) - "Лудогорец II" (Й. Гарабедов), "Марица" - "Ботев" (Вр) (Ванг. Вангелов), "Монтана" - "Оборище" (Ст. Павлов); неделя, 13 ч.: "Несебър" - "Царско село" (Г. Гинчев) (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (Глб) (Ц. Миндалов, в Българово).