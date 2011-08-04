ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 93-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 7, 9, 11, 45, 48, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 9698.70 лв., 4 - 343 по 56.60 лв., 3 - 7894 по 3.40 лв. ДЖАКПОТ: 2 332 804.48 лв.







"6 от 42"



Числа: 2, 7, 17, 23, 25, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 692.30 лв., 4 - 355 по 25.40 лв., 3 - 5702 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 367 313.78 лв.







"5 от 35"



I теглене: 6, 10, 18, 22, 23. Печалби: 5 - 2 по 13 156.20 лв., 4 - 314 по 73.30 лв., 3 - 9675 по 3.40 лв.; II теглене: 2, 12, 13, 14, 28. Печалби: 5 - 2 по 13 156.20 лв., 4 - 204 по 112.90 лв., 3 - 7815 по 4.20 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 2, 3. Цифра: 7, 1, 3. Печалби: 3 - няма, 2 - 562 по 44.00 лв. ДЖАКПОТ: 48 417.35 лв.







"Зодиак"



Числа: 6, 26, 27, 30, 33. Зодия: 9. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 21 по 100.00 лв., 3 - 174 по 10.00 лв., 2+1 - 343 по 5.00 лв., 1+1 - 1681 по 1.50 лв., 2 - 2574 по 1.00 лв., 0+1 - 2351 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 81; Месец: 01; Дата: 09; Ден: 2. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 2 по 196.20 лв., група 4 - 2 по 122.60 лв., група 5 - 8 по 30.70 лв., група 6 - 4 по 49.00 лв., група 7 - 27 по 9.10 лв., група 8 - 20 по 9.80 лв., група 9 - 34 по 8.70 лв., група 10 - 83 по 4.10 лв., група 11 - 198 по 2.00 лв., група 12 - 206 по 2.40 лв., група 13 - 535 по 1.90 лв., група 14 - 1258 по 1.30 лв., група 15 - 2190 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 1324.08 лв.











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