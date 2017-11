Най-добрият от най-добрите!!!

20 Ноември 2017 22:55

For the Superfinal, the time control is 120 minutes + 15 seconds added per move for the whole game.

Number of Cores / Threads

Each engine can use up to all 44 cores of the processors

Main Hash Size

Each engine is allowed to use up to 16384 MB of hash (65526 MB or more in case of the Superfinal).



От Тениса се прехвъляме на Шаха!Започна очакваният отмач от 100 (сто!) партии междуВсяка една от тях може да даде сеанс на първите 100 в листата на ФИДЕ и ще ги изкара на нула!Гледайте!http://tcec.chessdom.com/live.phpОрганизатор на турнира е Българин - Антон Михайлов!Тъкат на 44 ядра!---------заб. във втората фаза в една позиция с доста на брой фигури Стокфиш стигна дълбочина на изчисление 87 полухода - т.е.