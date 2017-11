Виртуален Дисниленд откриват в Китай Гигантският робот пред входа на атракциона



Още преди няколко седмици в интернет изтекоха снимки от парка, на които се вижда гигантски робот, висок 50-ина метра, и няколко сгради, които приличат на космически извънземни кораби. В крайна сметка паркът изглежда впечатляващ, когато се гледа с обикновени очи, и можем само да си представим какво ще видим във VR. Според информацията изграждането на парка е струвало 1,5 милиарда долара.



Според The Next WEb при влизането в парка всеки посетител ще получи очила за виртуална реалност, чрез които ще може да наблюдава космоса, да разговаря с извънземни, да се повози на виртуални влакове и т.н.



През декември в китайския град Гуянг ще бъде отворен огромен парк за виртуална реалност. По китайски детайлно паркът е кръстен "Източна долина на науката и фантазията". Той е проектиран като един истински научно-фантастичен свят. В този сай-фай източен Дисниленд ще има зали за виртуална реалност, кина, ресторанти и огромни пространства за детски забавления.Още преди няколко седмици в интернет изтекоха снимки от парка, на които се вижда гигантски робот, висок 50-ина метра, и няколко сгради, които приличат на космически извънземни кораби. В крайна сметка паркът изглежда впечатляващ, когато се гледа с обикновени очи, и можем само да си представим какво ще видим във VR. Според информацията изграждането на парка е струвало 1,5 милиарда долара.Според The Next WEb при влизането в парка всеки посетител ще получи очила за виртуална реалност, чрез които ще може да наблюдава космоса, да разговаря с извънземни, да се повози на виртуални влакове и т.н. 116