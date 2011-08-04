ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 92-РИ ТИРАЖ



"6 от 49"

Числа: 8, 11, 12, 23, 31, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 2280.70 лв., 4 - 440 по 51.80 лв., 3 - 9402 по 3.40 лв. ДЖАКПОТ: 2 274 612.61 лв.



"6 от 42"

Числа: 15, 21, 26, 29, 38, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1491.50 лв., 4 - 300 по 34.80 лв., 3 - 4843 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 351 886.10 лв.



"5 от 35"

I теглене: 17, 23, 29, 31, 33. Печалби: 5 - 3 по 8574.00 лв., 4 - 427 по 52.70 лв., 3 - 11 349 по 2.80 лв.; II теглене: 8, 13, 14, 21, 31. Печалби: 5 - 3 по 8574.00 лв., 4 - 231 по 97.40 лв., 3 - 8001 по 4.00 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 2, 3, 8. Цифра: 0, 9, 1. Печалби: 3 - няма, 2 - 736 по 32.20 лв. ДЖАКПОТ: 23 696.45 лв.



"Зодиак"

Числа: 2, 24, 35, 37, 49. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 12 по 100.00 лв., 3 - 165 по 10.00 лв., 2+1 - 241 по 5.00 лв., 1+1 - 1444 по 1.50 лв., 2 - 2295 по 1.00 лв., 0+1 - 2395 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 48; Месец: 07; Дата: 05; Ден: 1. Печалби: група 1 - 1 по 11 589.20 лв., група 2 - 1 по 509.20 лв., група 3 - 1 по 407.30 лв., група 4 - 2 по 127.30 лв., група 5 - 6 по 42.40 лв., група 6 - 3 по 67.90 лв., група 7 - 8 по 31.80 лв., група 8 - 22 по 9.30 лв., група 10 - 53 по 5.80 лв., група 10 - 58 по 6.20 лв., група 11 - 204 по 2.00 лв., група 12 - 189 по 2.70 лв., група 13 - 532 по 2.00 лв., група 14 - 1417 по 1.20 лв., група 15 - 2254 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: няма.



ТОТО 1



"13 срещи"

Знаци: 1, 1, Х, 1, 1, 1, 2, 2, Х, 1, 2, 2, Х. Печалби: 13 - няма, 12 - 2 по 529.80 лв., 11 - 53 по 25.00 лв., 10 - 391 по 4.70 лв. ДЖАКПОТ: 4392.71 лв.



"12 тип 1Х2"

Знаци: Х, 1, Х, 1, 2, 1, Х, 1, Х, 1, Х, Х. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 184.80 лв. ДЖАКПОТ: 469.70 лв.



"10 от 10" Знаци: 1, 1, Х, 2, Х, Х, 1, 2, Х, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 502.90 лв.

ТОТО 2"6 от 49"Числа: 8, 11, 12, 23, 31, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 2280.70 лв., 4 - 440 по 51.80 лв., 3 - 9402 по 3.40 лв. ДЖАКПОТ: 2 274 612.61 лв."6 от 42"Числа: 15, 21, 26, 29, 38, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1491.50 лв., 4 - 300 по 34.80 лв., 3 - 4843 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 351 886.10 лв."5 от 35"I теглене: 17, 23, 29, 31, 33. Печалби: 5 - 3 по 8574.00 лв., 4 - 427 по 52.70 лв., 3 - 11 349 по 2.80 лв.; II теглене: 8, 13, 14, 21, 31. Печалби: 5 - 3 по 8574.00 лв., 4 - 231 по 97.40 лв., 3 - 8001 по 4.00 лв."Тото Джокер"Позиция: 2, 3, 8. Цифра: 0, 9, 1. Печалби: 3 - няма, 2 - 736 по 32.20 лв. ДЖАКПОТ: 23 696.45 лв."Зодиак"Числа: 2, 24, 35, 37, 49. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 12 по 100.00 лв., 3 - 165 по 10.00 лв., 2+1 - 241 по 5.00 лв., 1+1 - 1444 по 1.50 лв., 2 - 2295 по 1.00 лв., 0+1 - 2395 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв."Рожден ден"Година: 48; Месец: 07; Дата: 05; Ден: 1. Печалби: група 1 - 1 по 11 589.20 лв., група 2 - 1 по 509.20 лв., група 3 - 1 по 407.30 лв., група 4 - 2 по 127.30 лв., група 5 - 6 по 42.40 лв., група 6 - 3 по 67.90 лв., група 7 - 8 по 31.80 лв., група 8 - 22 по 9.30 лв., група 10 - 53 по 5.80 лв., група 10 - 58 по 6.20 лв., група 11 - 204 по 2.00 лв., група 12 - 189 по 2.70 лв., група 13 - 532 по 2.00 лв., група 14 - 1417 по 1.20 лв., група 15 - 2254 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: няма.ТОТО 1"13 срещи"Знаци: 1, 1, Х, 1, 1, 1, 2, 2, Х, 1, 2, 2, Х. Печалби: 13 - няма, 12 - 2 по 529.80 лв., 11 - 53 по 25.00 лв., 10 - 391 по 4.70 лв. ДЖАКПОТ: 4392.71 лв."12 тип 1Х2"Знаци: Х, 1, Х, 1, 2, 1, Х, 1, Х, 1, Х, Х. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 184.80 лв. ДЖАКПОТ: 469.70 лв.Знаци: 1, 1, Х, 2, Х, Х, 1, 2, Х, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 502.90 лв. 91