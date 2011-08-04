СТАТИСТИКА



"Витоша" 0:0 "Левски"

"Верея" снощи "Етър"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 12 3 1 37:8 39 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 10 5 1 36:12 35 3. "ЛЕВСКИ" 8 5 3 19:8 29 4. "БЕРОЕ" 7 6 3 17:13 27 5. "БОТЕВ" 7 5 4 28:21 26 6. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 3 6 18:15 24 7. "ВЕРЕЯ" 7 2 6 15:17 23 8. "СЛАВИЯ" 5 5 6 23:24 20 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 9 14:26 20 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 1 9 12:24 19 11. "ЕТЪР" 3 6 6 13:19 15 12. "ПИРИН" 2 7 7 12:15 13 13. "ДУНАВ" 2 5 9 9:22 11 14. "ВИТОША" 0 3 13 8:37 3

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")

7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");

5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия");

2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 24 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 25 ноември (събота), 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); 26 ноември (неделя), 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 27 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (по "Диема спорт").





ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГКЛАСИРАНЕ 80