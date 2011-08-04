СТАТИСТИКА

|"Витоша"
|0:0
|"Левски"
|"Верея"
|снощи
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|12
|3
|1
|37:8
|39
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|10
|5
|1
|36:12
|35
|3. "ЛЕВСКИ"
|8
|5
|3
|19:8
|29
|4. "БЕРОЕ"
|7
|6
|3
|17:13
|27
|5. "БОТЕВ"
|7
|5
|4
|28:21
|26
|6. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|3
|6
|18:15
|24
|7. "ВЕРЕЯ"
|7
|2
|6
|15:17
|23
|8. "СЛАВИЯ"
|5
|5
|6
|23:24
|20
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|9
|14:26
|20
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|1
|9
|12:24
|19
|11. "ЕТЪР"
|3
|6
|6
|13:19
|15
|12. "ПИРИН"
|2
|7
|7
|12:15
|13
|13. "ДУНАВ"
|2
|5
|9
|9:22
|11
|14. "ВИТОША"
|0
|3
|13
|8:37
|3
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - 24 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 25 ноември (събота), 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); 26 ноември (неделя), 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 27 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (по "Диема спорт").