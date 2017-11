Ограда ще отделя Крим от Украйна

19 Ноември 2017 20:59

The decline in economic activity in the region due to its full interdigital isolation is observed in all spheres of life. It is no coincidence that during the meeting with the local retirees in Crimea Prime Minister Dmitry Medvedev said his famous phrase: “Just no money now <…> Hold on. I wish you all the best, good mood and health.”[2]

Анексирана или окупирана, реферирана или манипулирана, икономическата ситуация в Крим никак не е розова. Както се и очакваше.Справка: https://ankasam.org/en/economic-effect-crimean-annexation/По стара традиция (от времето на СССР) когато се строи гранична ограда (или стена) тя няма за цел да предпази овцете в кошарата от вълците навън, ами обратно – да не би овцете от вътре да побягнат към „вълците“ навън. Справка – стената между двете порции на Берлин, или пък граничните ограждения (и съоръжения) по Т.Ж.-ово време.На кримляни – Добро́ пожа́ловать! "Денег нет,но вы держитесь"