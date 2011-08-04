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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ

"Славия"4:1"Септември"
(Гал. Иванов 15, 89, Трифонов 80, Кръстев 90; Галчев 45)

"Пирин"0:1"Берое"
(Камбуров 85)

"ЦСКА-София"1:1"Ботев"
(Марин 79-авт.; Неделев 23)

"Локо" (Пд)0:3"Лудогорец"
(Кешерю 14, Марселиньо 19, Жоао Пауло 90)

"Дунав"0:1"Черно море"
(Карагерен 13-авт.)

"Витоша"снощи"Левски"

"Верея"днес"Етър"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"123137:839
2. "ЦСКА-СОФИЯ"105136:1235
3. "ЛЕВСКИ"84319:828
4. "БЕРОЕ"76317:1327
5. "БОТЕВ"75428:2126
6. "ЧЕРНО МОРЕ"73618:1524
7. "ВЕРЕЯ"72615:1723
8. "СЛАВИЯ"55623:2420
9. "ЛОКОМОТИВ"62914:2620
10. "СЕПТЕМВРИ"61912:2419
11. "ЕТЪР"36613:1915
12. "ПИРИН"27712:1513
13. "ДУНАВ"2599:2211
14. "ВИТОША"02138:372

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър") и Галин Иванов ("Славия");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша").

В следващия кръг - 24 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 25 ноември (събота), 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); 26 ноември (неделя), 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 27 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХV КРЪГ

"Оборище"1:1"Струмска слава"
(Енрике 35; Аспарухов 75)

"Локо" (Сф)1:1"Ботев" (Глб)
(Станкев 58; Халил 75)

"Нефтохимик"0:2"Созопол"
(Пешов 16, Мустафа 26)

"Черноморец"1:1"Царско село"
(Илиев 13; Петков 72)

"Несебър"4:2"Локо" (ГО)
(Михайлов 19, Колев 28, 66, Пюскюлю 45; Чукалов 2, Ндонгала 90)

"Монтана"0:1"Ботев" (Вр)
(Димитров 65)

"Марица"3:3"Лудогорец II"
(Гюзелев 13, 44, Игнатов 88; Цвятков 9, Климентов 19, Юсуфов 78)

"Поморие"1:1"Литекс"
(Божинов 85-д.; Костов 55)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)103220:1033
2. "ЦАРСКО СЕЛО"85228:1429
3. "ЛОКО" (СФ)84325:1328
4. "МОНТАНА"72621:1223
5. "НЕСЕБЪР"72526:2223
6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"65419:1723
7. "ОБОРИЩЕ"64515:1122
8. "ЛОКО" (ГО)64527:2622
9. "ЛИТЕКС"64516:1622
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"55523:2420
11. "ПОМОРИЕ"47419:1719
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)47416:1819
13. "МАРИЦА"53721:2618
14. "СТРУМСКА СЛАВА"411017:2713
15. "СОЗОПОЛ"33912:2412
16. "НЕФТОХИМИК"11138:354

В следващия кръг - 25 ноември (събота), 14.30 ч.: "Струмска слава" - "Литекс", "Поморие" - "Локомотив" (ГО) (на ст. "Лазур", Бургас), "Черноморец" (Балч) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Лудогорец II", "Марица" - "Ботев" (Вр), "Монтана" - "Оборище"; 26 ноември (неделя), 13 ч.: "Несебър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (в Българово).


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