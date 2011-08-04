|
СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ
(Гал. Иванов 15, 89, Трифонов 80, Кръстев 90; Галчев 45)
(Камбуров 85)
(Марин 79-авт.; Неделев 23)
|"Локо" (Пд)
|0:3
|"Лудогорец"
(Кешерю 14, Марселиньо 19, Жоао Пауло 90)
(Карагерен 13-авт.)
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|12
|3
|1
|37:8
|39
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|10
|5
|1
|36:12
|35
|3. "ЛЕВСКИ"
|8
|4
|3
|19:8
|28
|4. "БЕРОЕ"
|7
|6
|3
|17:13
|27
|5. "БОТЕВ"
|7
|5
|4
|28:21
|26
|6. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|3
|6
|18:15
|24
|7. "ВЕРЕЯ"
|7
|2
|6
|15:17
|23
|8. "СЛАВИЯ"
|5
|5
|6
|23:24
|20
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|9
|14:26
|20
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|1
|9
|12:24
|19
|11. "ЕТЪР"
|3
|6
|6
|13:19
|15
|12. "ПИРИН"
|2
|7
|7
|12:15
|13
|13. "ДУНАВ"
|2
|5
|9
|9:22
|11
|14. "ВИТОША"
|0
|2
|13
|8:37
|2
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър") и Галин Иванов ("Славия");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша").
В следващия кръг - 24 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 25 ноември (събота), 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); 26 ноември (неделя), 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 27 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХV КРЪГ
(Енрике 35; Аспарухов 75)
|"Оборище"
|1:1
|"Струмска слава"
(Станкев 58; Халил 75)
|"Локо" (Сф)
|1:1
|"Ботев" (Глб)
(Пешов 16, Мустафа 26)
(Илиев 13; Петков 72)
|"Черноморец"
|1:1
|"Царско село"
(Михайлов 19, Колев 28, 66, Пюскюлю 45; Чукалов 2, Ндонгала 90)
(Димитров 65)
(Гюзелев 13, 44, Игнатов 88; Цвятков 9, Климентов 19, Юсуфов 78)
|"Марица"
|3:3
|"Лудогорец II"
(Божинов 85-д.; Костов 55)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|10
|3
|2
|20:10
|33
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|8
|5
|2
|28:14
|29
|3. "ЛОКО" (СФ)
|8
|4
|3
|25:13
|28
|4. "МОНТАНА"
|7
|2
|6
|21:12
|23
|5. "НЕСЕБЪР"
|7
|2
|5
|26:22
|23
|6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|5
|4
|19:17
|23
|7. "ОБОРИЩЕ"
|6
|4
|5
|15:11
|22
|8. "ЛОКО" (ГО)
|6
|4
|5
|27:26
|22
|9. "ЛИТЕКС"
|6
|4
|5
|16:16
|22
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|5
|5
|23:24
|20
|11. "ПОМОРИЕ"
|4
|7
|4
|19:17
|19
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|7
|4
|16:18
|19
|13. "МАРИЦА"
|5
|3
|7
|21:26
|18
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|4
|1
|10
|17:27
|13
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|3
|9
|12:24
|12
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|13
|8:35
|4
В следващия кръг - 25 ноември (събота), 14.30 ч.: "Струмска слава" - "Литекс", "Поморие" - "Локомотив" (ГО) (на ст. "Лазур", Бургас), "Черноморец" (Балч) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Лудогорец II", "Марица" - "Ботев" (Вр), "Монтана" - "Оборище"; 26 ноември (неделя), 13 ч.: "Несебър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (в Българово).