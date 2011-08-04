СТАТИСТИКА



"Славия" 4:1 "Септември" (Гал. Иванов 15, 89, Трифонов 80, Кръстев 90; Галчев 45)



"Пирин" 0:1 "Берое" (Камбуров 85)



"ЦСКА-София" 1:1 "Ботев" (Марин 79-авт.; Неделев 23)



"Локо" (Пд) 0:3 "Лудогорец" (Кешерю 14, Марселиньо 19, Жоао Пауло 90)



"Дунав" 0:1 "Черно море" (Карагерен 13-авт.)



"Витоша" снощи "Левски"

"Верея" днес "Етър" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 12 3 1 37:8 39 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 10 5 1 36:12 35 3. "ЛЕВСКИ" 8 4 3 19:8 28 4. "БЕРОЕ" 7 6 3 17:13 27 5. "БОТЕВ" 7 5 4 28:21 26 6. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 3 6 18:15 24 7. "ВЕРЕЯ" 7 2 6 15:17 23 8. "СЛАВИЯ" 5 5 6 23:24 20 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 9 14:26 20 10. "СЕПТЕМВРИ" 6 1 9 12:24 19 11. "ЕТЪР" 3 6 6 13:19 15 12. "ПИРИН" 2 7 7 12:15 13 13. "ДУНАВ" 2 5 9 9:22 11 14. "ВИТОША" 0 2 13 8:37 2

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")

7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое"), Борис Галчев ("Септември");

5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър") и Галин Иванов ("Славия");

2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша").



В следващия кръг - 24 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 25 ноември (събота), 13 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема"); от 15.15 ч.: "Берое" - "Славия" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); 26 ноември (неделя), 15.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.45 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 27 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Витоша" (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХV КРЪГ



"Оборище" 1:1 "Струмска слава" (Енрике 35; Аспарухов 75)



"Локо" (Сф) 1:1 "Ботев" (Глб) (Станкев 58; Халил 75)



"Нефтохимик" 0:2 "Созопол" (Пешов 16, Мустафа 26)



"Черноморец" 1:1 "Царско село" (Илиев 13; Петков 72)



"Несебър" 4:2 "Локо" (ГО) (Михайлов 19, Колев 28, 66, Пюскюлю 45; Чукалов 2, Ндонгала 90)



"Монтана" 0:1 "Ботев" (Вр) (Димитров 65)



"Марица" 3:3 "Лудогорец II" (Гюзелев 13, 44, Игнатов 88; Цвятков 9, Климентов 19, Юсуфов 78)



"Поморие" 1:1 "Литекс" (Божинов 85-д.; Костов 55)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 10 3 2 20:10 33 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 8 5 2 28:14 29 3. "ЛОКО" (СФ) 8 4 3 25:13 28 4. "МОНТАНА" 7 2 6 21:12 23 5. "НЕСЕБЪР" 7 2 5 26:22 23 6. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 5 4 19:17 23 7. "ОБОРИЩЕ" 6 4 5 15:11 22 8. "ЛОКО" (ГО) 6 4 5 27:26 22 9. "ЛИТЕКС" 6 4 5 16:16 22 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 5 5 23:24 20 11. "ПОМОРИЕ" 4 7 4 19:17 19 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 7 4 16:18 19 13. "МАРИЦА" 5 3 7 21:26 18 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 4 1 10 17:27 13 15. "СОЗОПОЛ" 3 3 9 12:24 12 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 13 8:35 4

В следващия кръг - 25 ноември (събота), 14.30 ч.: "Струмска слава" - "Литекс", "Поморие" - "Локомотив" (ГО) (на ст. "Лазур", Бургас), "Черноморец" (Балч) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Лудогорец II", "Марица" - "Ботев" (Вр), "Монтана" - "Оборище"; 26 ноември (неделя), 13 ч.: "Несебър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (в Българово).





ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ(Гал. Иванов 15, 89, Трифонов 80, Кръстев 90; Галчев 45)(Камбуров 85)(Марин 79-авт.; Неделев 23)(Кешерю 14, Марселиньо 19, Жоао Пауло 90)(Карагерен 13-авт.)(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 113