Футболна седмица

Събота
Диема
13.00 "Пирин" - "Берое"
Диема спорт
15.00 "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд)
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"
Диема спорт 2
14.30 "Арсенал" - "Тотнъм"
17.00 "Лестър" - "Манчестър Сити"
19.30 "Манчестър Юнайтед" - "Нюкасъл"
Нова спорт
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Нант"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Аугсбург"
19.30 "Херта" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
РИНГ.БГ
19.00 "Рома" - "Лацио"
21.45 "Наполи" - "Милан"
Sport+
17.15 "Леганес" - "Барселона"
21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)
F+
19.30 "Севиля" - "Селта"
Mtel Sport 1
11.00 "СКА-Хабаровск" - ЦСКА (Москва)
19.30 "Фейенорд" - "Венло"
Mtel Sport 2
15.30 "Краснодар" - "Спартак" (Москва)
Неделя
Диема спорт
12.30 "Дунав" - "Черно море"
15.00 "Монтана" - "Ботев" (Вр)
17.30 "Витоша" (Бистрица) - "Левски"
22.00 "Бордо" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
15.15 "Лийдс" - "Мидълзбро"
18.00 "Уотфорд" - "Уест Хем"
Нова спорт
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Монпелие"
РИНГ.БГ
13.30 "Кротоне" - "Дженоа"
16.00 "Сампдория" - "Ювентус"
21.45 "Интер" - "Аталанта"
Евроспорт 2
16.30 "Шалке 04" - "Хамбургер"
19.00 "Вердер" - "Хановер"
F+
17.15 "Еспаньол" - "Валенсия"
21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"
Sport+
21.00 "Фламенго" - "Коринтианс"
Mtel Sport 1
13.00 "Анжи" - "Локомотив" (Москва)
15.30 "Цволе" - ПСВ "Айндховен"
Mtel Sport 2
18.00 "Зенит" - "Тосно"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Верея" - "Етър"
Диема спорт 2
22.00 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Стоук Сити"
Вторник
bTV Action
19.00 Шампионска лига: "Бешикташ" - "Порто"
21.45 Шампионска лига: "Севиля" - "Ливърпул"
РИНГ.БГ
19.00 Шампионска лига: "Спартак" (Москва) - "Марибор"
21.45 Шампионска лига: "Борусия" (Дортмунд) - "Тотнъм"
Сряда
bTV Action
19.00 Шампионска лига: "Карабах" - "Челси"
21.45 Шампионска лига: "Ювентус" - "Барселона"
РИНГ.БГ
19.00 Шампионска лига: ЦСКА (Москва) - "Бенфика"
21.45 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Рома"
Четвъртък
БНТ1
22.05 Лига Европа: "Лудогорец" - "Истанбул Башакшехир"
БНТ HD
20.00 Лига Европа: "Кьолн" - "Арсенал"
bTV Action
18.00 Лига Европа: "Астана" - "Виляреал"
20.00 Лига Европа: "Атлетик" (Билбао) - "Херта"
22.05 Лига Европа: "Брага" - "Хофенхайм"
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа: "Ница" - "Зюлте Варегем"
22.05 Лига Европа: "Милан" - "Аустрия" (Виена)
Петък
Диема спорт
17.30 "Черно море" - "Пирин"
21.45 "Сент Етиен" - "Страсбург"
Диема спорт 2
22.00 "Уест Хем" - "Лестър"
Евроспорт 2
21.30 "Хановер" - "Щутгарт"
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