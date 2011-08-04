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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

13.00 "Пирин" - "Берое"

Диема спорт

15.00 "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд)

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"

Диема спорт 2

14.30 "Арсенал" - "Тотнъм"

17.00 "Лестър" - "Манчестър Сити"

19.30 "Манчестър Юнайтед" - "Нюкасъл"

Нова спорт

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Нант"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Аугсбург"

19.30 "Херта" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

РИНГ.БГ

19.00 "Рома" - "Лацио"

21.45 "Наполи" - "Милан"

Sport+

17.15 "Леганес" - "Барселона"

21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)

F+

19.30 "Севиля" - "Селта"

Mtel Sport 1

11.00 "СКА-Хабаровск" - ЦСКА (Москва)

19.30 "Фейенорд" - "Венло"

Mtel Sport 2

15.30 "Краснодар" - "Спартак" (Москва)



Неделя

Диема спорт

12.30 "Дунав" - "Черно море"

15.00 "Монтана" - "Ботев" (Вр)

17.30 "Витоша" (Бистрица) - "Левски"

22.00 "Бордо" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

15.15 "Лийдс" - "Мидълзбро"

18.00 "Уотфорд" - "Уест Хем"

Нова спорт

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Монпелие"

РИНГ.БГ

13.30 "Кротоне" - "Дженоа"

16.00 "Сампдория" - "Ювентус"

21.45 "Интер" - "Аталанта"

Евроспорт 2

16.30 "Шалке 04" - "Хамбургер"

19.00 "Вердер" - "Хановер"

F+

17.15 "Еспаньол" - "Валенсия"

21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"

Sport+

21.00 "Фламенго" - "Коринтианс"

Mtel Sport 1

13.00 "Анжи" - "Локомотив" (Москва)

15.30 "Цволе" - ПСВ "Айндховен"

Mtel Sport 2

18.00 "Зенит" - "Тосно"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Верея" - "Етър"

Диема спорт 2

22.00 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Стоук Сити"



Вторник

bTV Action

19.00 Шампионска лига: "Бешикташ" - "Порто"

21.45 Шампионска лига: "Севиля" - "Ливърпул"

РИНГ.БГ

19.00 Шампионска лига: "Спартак" (Москва) - "Марибор"

21.45 Шампионска лига: "Борусия" (Дортмунд) - "Тотнъм"



Сряда

bTV Action

19.00 Шампионска лига: "Карабах" - "Челси"

21.45 Шампионска лига: "Ювентус" - "Барселона"

РИНГ.БГ

19.00 Шампионска лига: ЦСКА (Москва) - "Бенфика"

21.45 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Рома"



Четвъртък

БНТ1

22.05 Лига Европа: "Лудогорец" - "Истанбул Башакшехир"

БНТ HD

20.00 Лига Европа: "Кьолн" - "Арсенал"

bTV Action

18.00 Лига Европа: "Астана" - "Виляреал"

20.00 Лига Европа: "Атлетик" (Билбао) - "Херта"

22.05 Лига Европа: "Брага" - "Хофенхайм"

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа: "Ница" - "Зюлте Варегем"

22.05 Лига Европа: "Милан" - "Аустрия" (Виена)



Петък

Диема спорт

17.30 "Черно море" - "Пирин"

21.45 "Сент Етиен" - "Страсбург"

Диема спорт 2

22.00 "Уест Хем" - "Лестър"

Евроспорт 2

21.30 "Хановер" - "Щутгарт"

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