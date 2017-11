Кино

Киномания

Зала 1 НДК: днес 19:00 Матилда,

Люмиер Лидл: днес: Тадео Джоунс и изгубеният град, 12:30 Ерата на първите, 15:00 Нина Симон, 16:45 Сбогом, Кристофър Робин, 18:45 Борг/Макенроу, 21:00, Blade Runner: The Final Cut, утре: 11:30 Да преследваш Джон Колтрейн, 13:30 В легло с Виктория, 15:45 От песен на песен, 18:15 Pro любов. Само за възрастни, 20:30 Призраците на Исмаел, понеделник: 18:30 Чърчил, 20:30 Далида, вторник: 18:30 Кораб в стая, 21:00, сряда: 18:30 Чудо, 20:30 От песен на песен,

Одеон: днес: 15:30 Сбогом, Кристофър Робин, 17:45 Болшой, 20:30 Blade Runner: The Final Cut, утре: 16:00 Среднощен каубой, 18:15 Buena Vista Social Club: Adios, 20:30 Три билборда извън града, понеделник: 18:30 Чърчил, 20:45 Прекратяване на огъня, вторник: 18:30 Да живее България, 20:00 120 удара в минута, сряда: 18:30 Свят измислен, пълен с чудеса, 21:00 Нина Симон, четвъртък: 18:30 Смъртта на Сталин, 20:30 Призраците на Исмаел,

Дом на киното: днес: 17:00 Люмиер!, 19:00 За паметта и музиката, 21:00 Кораб в стая, утре: 11:00 Тадео Джоунс и изгубеният град, 15:45 Сбогом, Кристофър Робин, 18:00, Сиянието, 20:45 Далида, понеделник: 19:30 Ерата на първите, вторник: 18:30 Среща на върха, 20:45 Чърчил, сряда: 18:45 Борг/Макенроу, 21:00 Blade Runner: The Final Cut, четвъртък: 19:00 Да живее България!, 20:30 Buena Vista Social Club: Adios

Euro Cinema: днес: 15:45 Чудо, 17:45 В легло с Виктория, 20:00 Чърчил , утре: 13:45 Тадео Джоунс и изгубеният град, 15:30, Люмиер!, 17:30, Болшой, 20:15, Сиянието, понеделник: 18:30 Saura(S), вторник: 20:15 120 удара в минута, сряда: 18:00 Ела Фицджералд: Струва си да живееш, 20:00 Сбогом, Кристофър Робин, четвъртък: 18:00 Monterey Pop, 19:45 Buena Vista Social Club: Adios



И още:

Синема сити Парадайз

Лигата на справедливостта 3D 4DX 12:00 (днес и утре), 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, 3D: 11:20 (днес и утре), 12:30, 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:50, 20:00, 21:20, 22:40, Вездесъщият, 18:40, 21:15, Възвишение, 12:20 (днес и утре), 13:30, 15:20, 16:20, 18:15, 19:20, 21:10, 22:20, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре) 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 12:30 (днес и утре), 16:00, XII "А", 15:15, Тор: Рагнарок, 11:30 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 14:10, 15:20, 16:50, 18:00, 19:40, 20:40, 22:15, Шантаво семейство, 11:30 (днес и утре), Честита смърт, 13:10, 15:10, 18:10, Снежния човек, 17:20, My Little Pony: Филмът, 11:50 (днес и утре), 14:00, Дивата река, 21:45, Геобуря, 13:00, 17:10, 19:30, Убийство в Ориент Експрес, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, Пъзелът, 20:20, 22:20, Малкият вампир, 11:10 (днес и утре), Rogue Elements, сряда 20:00, Палави мамчета по Коледа, 21:00, Райско кътче в ада, 14:20, 16:30, 19:50, 22:10





Синема сити

Вездесъщият, 14:50, 21:15, Възвишение, 12:00 (днес и утре), 13:30, 15:00, 16:20, 18:00, 19:20, 21:00, 22:15, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:10, 17:10, 19:30, Емоджи: Филмът 2D, 11:50 (днес и утре), XII "А", 12:20 (днес и утре), Тор: Рагнарок, 13:00, 15:40, 18:30, 19:45, 21:10, 22:20, Треска за лалета, 17:20, Шантаво семейство, 13:20, Честита смърт, 15:20, My Little Pony: Филмът, 12:10 (днес и утре), 14:30, Дивата река, 18:50, Lego Ninjago: Филмът, 12:40 (днес и утре), Геобуря, 17:20, 21:30, Убийство в Ориент Експрес, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Пъзелът, 16:50, 21:50, Малкият вампир, 11:20 (днес и утре), 15:50, Лигата на справедливостта, 11:40 (днес и утре), 13:20, 14:10, 15:50, 16:40, 18:20, 19:10, 20:50, 21:40, Палави мамчета по Коледа, 19:40, Райско кътче в ада, 13:40, 17:40, 19:50, 22:00

MET Opera представя: Ангелът унищожител, днес 19:55

NT Live представя: Ничия земя, утре 19:00



IMAX

Лигата на справедливостта IMAX 3D: 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 22:40







Арена De luxe Bulgaria Mall

Lego® Ninjago: Филмът, 12:00, 14:15, Вездесъщият, 16:00, Възвишение, 13:20, 16:20, 19:20, 22:20, Геобуря, 18:30, 21:30, Емоджи: Филмът, 11:45, 14:00, Лигата на справедливостта, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Палави мамчета по Коледа, 19:00, Синът на голямата стъпка, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, Тор: Рагнарок, 16:30, 19:15, 22:00, Убийство в Ориент Експрес, 12:50, 15:20, 17:45, 20:15, 22:45,



Арена The Mall

Lego® Ninjago: Филмът, 11:45, 14:00, Възвишение, 12:15, 13:00, 15:15, 16:00, 18:15, 19:10, 21:20, 22:10, Геобуря, 14:20, 16:40, 19:00, 21:30, Емоджи: Филмът 2D: 12:20, Лигата на справедливостта, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 19:30, 20:00, 21:15, 22:00, 22:30, Малкият вампир, 12:00, Палави мамчета по Коледа, 19:30, Пъзелът, 21:45, Синът на голямата стъпка, 11:10, 13:10, 15:20, 17:20, Снежния човек, 16:45, Тор: Рагнарок, 11:30, 14:15, 17:00, 18:20, 19:40, 21:00, 22:20, Треска за лалета, 14:30, Убийство в Ориент Експрес, 12:45, 15:10, 17:45, 20:15, 22:40, Честита смърт, 16:20





Арена Запад

Lego® Ninjago: Филмът, 12:40 (днес и утре), 14:50, Вездесъщият, 18:45, 21:10, Възвишение, 12:00, 13:20 (днес и утре), 15:00, 16:20, 18:00, 19:20, 21:00, 22:20, Геобуря, 17:00, 19:15, 21:30, Дивата река, 20:00, 22:15, Емоджи: Филмът, 12:00 (днес и утре), 14:00 (днес и утре), 16:00, 18:00, Лигата на справедливостта, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45, Малкият вампир, 12:15 (днес и утре), 14:20 (днес и утре), 16:30, Палави мамчета по Коледа, 19:30, Пъзелът, 19:40, 21:40, Райско кътче в ада, 13:00 (днес и утре), 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Синът на голямата стъпка, 11:10, 13:15, 15:30, 17:40, Снежния човек, 14:45, Тор: Рагнарок, 12:50 (днес и утре), 14:00, 15:30, 16:50, 18:30, 19:30, 21:15, 22:15, Треска за лалета, 17:15, Убийство в Ориент Експрес, 13:10 (днес и утре), 14:20 (днес и утре), 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:15, 21:20, 22:40, Честита смърт, 21:45



Арена Младост

Lego® Ninjago: Филмът, 13:10 (днес и утре), 15:30, 18:00, Вездесъщият, 17:20, 19:50, 22:20, Възвишение, 12:00 (днес и утре), 13:20 (днес и утре), 15:00, 16:20, 18:20, 19:20, 21:30, 22:15, Геобуря, 12:50 (днес и утре), 15:10, 17:30, 20:00, 22:15, Дивата река, 20:10, 21:30, Емоджи: Филмът, 11:15 (днес и утре), 13:15, 15:15, Лигата на справедливостта IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:45, 13:15, 14:15, 15:45, 16:45, 18:15, 19:15, 20:45, 21:45, Малкият вампир, 14:40, Палави мамчета по Коледа, 19:15, Пъзелът, 22:30, Райско кътче в ада, 12:45 (днес и утре), 15:00, 17:15, 19:30, 21:50, Синът на голямата стъпка, 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, 17:40, Снежния човек, 16:45, 21:45, Тор: Рагнарок, 12:30, 13:30 (днес и утре), 15:10, 16:15, 17:50, 19:00, 20:30, 22:00, Убийство в Ориент Експрес, 13:00, 14:00 (днес и утре), 15:20, 16:30, 17:45, 18:50, 20:15, 21:15, 22:40, Честита смърт, 19:40







В Пловдив

Синема сити

Лигата на справедливостта 3D 4DX , 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 3D: 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 22:40, Вездесъщият, 19:30, 22:00, Възвишение, 11:00 (днес и утре), 13:20, 16:15, 19:10, 22:10, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:40 (днес и утре), 13:30, XII "А", 13:30, Тор: Рагнарок 3D: 11:20 (днес и утре), 14:00, 15:40, 16:40, 18:15, 19:20, 20:50, 22:00, Треска за лалета, 17:20, Шантаво семейство, 12:40 (днес и утре), Честита смърт, 17:40, 21:50, My Little Pony: Филмът, 11:20 (днес и утре), 15:20, Дивата река, 15:30, 19:40, Lego Ninjago: Филмът, 12:10 (днес и утре), 14:20, Геобуря, 14:45, 17:10, 19:30, 21:40, Убийство в Ориент Експрес, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Пъзелът, 20:20, 22:20, Малкият вампир 3D: 13:50, 2D: 16:30, 18:30, Палави мамчета по Коледа, 21:00

Арена мол Марково тепе

Възвишение, 12:45, 15:45, 19:00, 20:45, 22:00, Геобуря, 14:20, 18:15, Дивата река, 16:00, Лигата на справедливостта IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, Малкият вампир, 13:15, Палави мамчета по Коледа, 19:30, Синът на голямата стъпка, 11:00, 12:00, 14:00, Тор: Рагнарок, 11:45, 16:35, 21:45, Убийство в Ориент Експрес, 15:30, 18:00, 20:20, 22:45



Във Варна

Арена Гранд мол

Lego® Ninjago: Филмът, 11:00, 13:15, Блейд Рънър 2049, 21:15, Вездесъщият, 16:30, 18:30, Възвишение, 13:20, 16:20, 19:20, 21:00, 22:20, Геобуря, 12:10, 14:30, 17:00, 19:15, 21:40, Емоджи: Филмът, 12:00, 14:15, 15:30, 17:40, Лигата на справедливостта IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, Малкият вампир, 11:30, 13:40, 15:50, Палави мамчета по Коледа, 19:00, Тор: Рагнарок, 14:00, 16:45, 19:30, 22:10, Убийство в Ориент Експрес, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:40



Арена мол

Възвишение, 13:00, 16:00, 19:00, 20:30, 22:10, Геобуря, 19:15, 21:30, Дивата река, 11:40, 16:15, Емоджи: Филмът, 11:50, 13:50, Лигата на справедливостта, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Райско кътче в ада, 13:10, 15:30, 17:45, 20:00, 22:30, Синът на голямата стъпка, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, Тор: Рагнарок, 16:10, 18:50, 21:40, Убийство в Ориент Експрес, 12:30, 14:50, 17:20, 19:45, 22:15, Честита смърт, 14:10, 18:30



В Бургас

Синема сити



Вездесъщият, 16:40, 19:15, Възвишение, 13:10, 16:00, 19:00, 22:00, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:10, Емоджи: Филмът 2D: 12:30 (днес и утре), Тор: Рагнарок, 11:30 (днес и утре), 14:10, 16:45, 19:20, 21:10, 22:00, Шантаво семейство, 12:50 (днес и утре), Честита смърт, 14:30, 17:40, Снежния човек, 21:40, My Little Pony: Филмът, 12:10 (днес и утре), 16:30, Дивата река, 18:40, Lego Ninjago: Филмът, 14:20, Геобуря, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, Убийство в Ориент Експрес, 13:00, 15:15, 17:30, 19:50, 22:15, Пъзелът, 19:40, 21:40, Малкият вампир 2D: 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, Лигата на справедливостта, 11:20 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:50, 20:00, 21:20, 22:30, Палави мамчета по Коледа, 20:50







В Русе

Синема сити

Вездесъщият 13:10 (днес и утре), 18:50, Възвишение, 13:20 (днес и утре), 16:15, 19:10, 22:15, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00 (днес и утре), 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът 2D: 11:30 (днес и утре), XII "А", 14:50, Тор: Рагнарок 3D: 11:30 (днес и утре), 14:10, 15:40, 16:45, 18:15, 19:20, 20:50, 22:00, Шантаво семейство, 11:10 (днес и утре), Честита смърт, 16:50, Снежния човек, 21:15, My Little Pony: Филмът, 11:50 (днес), 12:20 (утре), 14:30, Дивата река, 17:40, Lego Ninjago: Филмът 2D: 12:40 (днес и утре), Геобуря, 16:30, 18:50, 21:10, Убийство в Ориент Експрес, 13:10 (днес и утре), 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Пъзелът, 19:50, 21:45, Малкият вампир 2D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 15:50, Лигата на справедливостта, 11:10 (днес и утре), 12:30, 13:45, 15:00, 16:10, 17:30, 18:40, 20:00, 21:10, 22:30, Палави мамчета по Коледа, 21:00,



В Стара Загора

Синема сити

Вездесъщият, 18:50, Възвишение, 13:10, 16:00, 19:00, 22:00, Синът на Голямата стъпка, 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:10, 18:15, Емоджи: Филмът 2D: 14:30, Тор: Рагнарок, 11:10 (днес и утре), 13:50, 16:40, 18:40, 21:20, Шантаво семейство, 12:20 (днес и утре), Честита смърт, 16:50, My Little Pony: Филмът, 13:00, 16:30, Lego Ninjago: Филмът 2D: 11:00 (днес и утре), Геобуря, 19:20, 21:40, Убийство в Ориент Експрес, 12:30 (днес и утре), 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, Пъзелът, 20:15, 22:20, Малкият вампир 2D: 11:15 (днес и утре), 15:00, Лигата на справедливостта, 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Палави мамчета по Коледа, 21:15,



Арена Парк мол

Lego® Ninjago: Филмът 2D, 11:45 (днес и утре), 14:00, Вездесъщият, 18:10, 20:45, Възвишение, 12:20 (днес и утре), 15:20, 18:20, 20:15, 21:20, Геобуря, 13:30, 15:45, Лигата на справедливостта, 12:00 (днес и утре), 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Синът на голямата стъпка, 11:30 (днес и утре), 13:45, 16:00, 18:00, Тор: Рагнарок, 16:10, 18:50, 21:40, Убийство в Ориент Експрес, 12:00 (днес и утре), 14:20, 16:45, 19:15, 21:45





В Плевен

Арена Панорама

Възвишение, 12:15, 15:30, 18:30, 21:30, Емоджи: Филмът, 12:00, Лигата на справедливостта, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Синът на голямата стъпка, 11:45, 13:45, 16:00, Тор Рагнарок, 18:15, 21:00, Убийство в Ориент Експрес, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45



В Смолян

Арена

Lego® Ninjago: Филмът, 12:00, Възвишение, 21:30, Емоджи: Филмът, 14:15, Лигата на справедливостта, 3D: 16:30, 19:00







