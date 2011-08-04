ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 91-ВИ ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 15, 39, 40, 43, 47, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3175.10 лв., 4 - 186 по 102.40 лв., 3 - 4120 по 6.50 лв. ДЖАКПОТ: 2 206 191.41 лв.







"6 от 42"



Числа: 19, 23, 25, 28, 30, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 3004.20 лв., 4 - 225 по 40.10 лв., 3 - 4596 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 333 987.82 лв.







"5 от 35"



I теглене: 3, 10, 11, 13, 18. Печалби: 5 - 3 по 7656.20 лв., 4 - 322 по 62.40 лв., 3 - 9714 по 3.00 лв.; II теглене: 5, 13, 16, 19, 23. Печалби: 5 - няма, 4 - 445 по 71.00 лв., 3 - 11 143 по 3.60 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 3, 9. Цифра: 6, 0, 9. Печалби: 3 - 1 по 20 638.20 лв., 2 - 352 по 58.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 7, 16, 35, 39, 46. Зодия: 5. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 11 по 100.00 лв., 3 - 133 по 10.00 лв., 2+1 - 196 по 5.00 лв., 1+1 - 1251 по 1.50 лв., 2 - 2294 по 1.00 лв., 0+1 - 2068 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 05; Месец: 10; Дата: 01; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 1 по 245.60 лв., група 5 - 5 по 49.10 лв., група 6 - 15 по 13.10 лв., група 7 - 6 по 40.90 лв., група 8 - 19 по 10.30 лв., група 9 - 51 по 5.80 лв., група 10 - 72 по 4.80 лв., група 11 - 107 по 3.70 лв., група 12 - 255 по 1.90 лв., група 13 - 500 по 2.10 лв., група 14 - 1419 по 1.20 лв., група 15 - 2498 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 10 723.64 лв.







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