АЕЦ "Белене" няма смисъл, ако струва над 20 млрд. лева

ПлесNick 16 Ноември 2017 20:09 Само retarded не могат да стоплят, че националната БАЗОВА мощност трябва да им BACK-UP Базова, в същия размер, и да е ситуирана в REMOTE site! Когато базовата ти мощност е АТОМНА (ядрена) то и бек-ап-ът ТРЯБВА да е АТОМНА! As simple as that, ама не и ДЕБИЛИто!