Marvel > DC "Лигата на справедливостта" не променя това съотношение Анита Димитрова Снимка: Александра филмс Гал Гадот, Бен Афлек и Езра Милър като новия персонаж Светкавицата.



Ето и новините от лагера на DC: Гал Гадот отново е фантастична както физически в разголеното си корсетче, така и с обезоръжаващата си искреност в ролята на амазонка; другото смислено актьорско присъствие в "Лигата на справедливостта" идва отново от жена - Ейми Адамс, печалната възлюбена на преждепочившия Супермен. (Не се надявайте твърде много - Хенри Кавил се завръща със своята харизма на чамова цепеница, за да бие два шамара на лошите.) Ето все пак нещо, което Marvel могат да научат от съперниците си - как се изграждат женски персонажи в комиксови филми или поне как се подбират актриси за тях. Жалко за Скарлет Йохансон, но това е положението.



С това плюсовете на "Лигата на справедливостта" се изчерпват. Специфичният стил на DC - филмовите им разкази да са мрачни до степен "не се вижда какво става на екрана" и гробовно сериозни, за пореден път им изиграва лоша шега. Да се вземаш насериозно и го играеш мрачен в този жанр, е равносилно на провал, освен ако не се казваш Кристофър Нолан. Поради пълната липса на хумор, вписан органично в сценария и образите, няколкото опита за шеги в "Лигата" изтляват незабелязани. За лафче минава следното: "Каква е твоята суперсила?" - обръща се с недоумение един от новоизпечените спасители на света към Батман/Брус Уейн. "Богат съм", отговаря намръщено Бен Афлек. Колкото и да го бива Афлек в режисурата, в тази роля е просто ужас и само Хенри Кавил може да е по-зле. Що се отнася до новите персонажи - Аквамен (Джейсън Момоа), Киборг (Рей Фишър) и Светкавицата (Езра Милър), само третият се запомня криво-ляво. Къде ти е пантеонът от богове, мутанти и откачалки в "Отмъстителите"!



На този фон няма значение дали специалните ефекти са на ниво и колко разрушителни са финалните баталии, задължителни за фабулата на всеки комиксов сюжет. Въпреки че Зак Снайдър се оттегля от проекта в края на снимачния процес и постпродукцията завършва по-кадърният Джос Уедън, филмът изглежда не по-реалистичен от "300". Особено в началото преходите между реални и приказни сцени са съшити с най-белите конци, които са намерили в "Уорнър". Няма да отваряме дума за злодея Степния вълк, той е просто жалък и Херман Хесе би се срамувал, че името на героя му е използвано с такава цел.



