Звезда от "Туин Пийкс" вдига аларма в София Анита Димитрова Криста Бел



В станалите вече класически албуми на Криста Бел This Train (2011) и ЕР-то й Somewhere In The Nowhere (2016) съавтор и продуцент е самият Дейвид Линч, с когото тя продължава да работи и като част от актьорския екип на "Туин Пийкс". Сътрудничеството на двамата датира още от знаковата песен Polish Poem от филма му Inland Empire (2006).



Следейки концертите, които Криста Бел вече изнесе (миналия уикенд в Москва и Санкт Петербург), в програмата й можем да очакваме както песни от албума, така и ретроспектива на досегашното й творчество с Дейвид Линч, а и някои доста смели интерпретации по класици като Ник Кейв. Подгрява българската група "Две купета", които миналата година се завърнаха на сцената след 20-годишна пауза с нов албум (Lost & Found), a в момента приключват записите и на следващия "Това е Илюзията". Билетите са по 37 лева в системата на EpayGo и на касите на EasyPay, а на входа на клуба - по 40. Криста Бел, актриса от сериала "Туин Пийкс" и муза на Дейвид Линч, пристига като певица у нас за 9-ия рожден ден на предаването по БНР "Аларма пънк джаз". Концертът й е в "София лайв клуб" тази вечер. Бел, известна и като "специален агент Тами Престън" от новия "Туин Пийкс", ще представи своя албум We Dissolve. Датата в София е и една от първите в есенно-зимното й европейско турне, на което тя пътува заедно със квоя квартет, включващ Крисофър Смарт - бас, визуализации, съавтор на песните в албума, Джейсън Олтмън - барабани, и Коул Хенсън - китари. We Dissolve е записван в Бристъл, Великобритания, а продуцент е носителят на наградата "Мъркюри" Джон Париш, работил с музиканти от калибъра на "Голдфрап", Трейси Чапмън, Рокиа Траоре и Пи Джей Харви.В станалите вече класически албуми на Криста Бел This Train (2011) и ЕР-то й Somewhere In The Nowhere (2016) съавтор и продуцент е самият Дейвид Линч, с когото тя продължава да работи и като част от актьорския екип на "Туин Пийкс". Сътрудничеството на двамата датира още от знаковата песен Polish Poem от филма му Inland Empire (2006).Следейки концертите, които Криста Бел вече изнесе (миналия уикенд в Москва и Санкт Петербург), в програмата й можем да очакваме както песни от албума, така и ретроспектива на досегашното й творчество с Дейвид Линч, а и някои доста смели интерпретации по класици като Ник Кейв. Подгрява българската група "Две купета", които миналата година се завърнаха на сцената след 20-годишна пауза с нов албум (Lost & Found), a в момента приключват записите и на следващия "Това е Илюзията". Билетите са по 37 лева в системата на EpayGo и на касите на EasyPay, а на входа на клуба - по 40. 52