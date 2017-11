Легендите "Крафтверк" се връщат в София СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: МОКО "Крафтверк" по време на концерт от тяхното прочуто 3D турне



"Крафтверк", които са сочени сред пионерите в този жанр, са активни вече над 45 години и продължават да изнасят своите концерти при огромен интерес. В последните години те направиха голям удар със своето 3D турне, от което и София ще стане част. В него се изпълняват албумите Autobahn, Tour De France и Techno Pop, както и части от Radioactivity, Trans Europe Express, The Man-Machine, Computer World и The Mix, т.е. истински триумф за сетивата на почитателите им. А всичко това е обвито в още по-впечатляваща мултимедия.



Билети за концерта на "Крафтверк" вече се продават в мрежата на "Ивентим" за цялата страна, включително НДК, "Български пощи", бензиностанции OMV и др. Цените за правостоящи са 69 лв., за седящи - 79 лв., а има и ВИП пропуски по 99 лв.



