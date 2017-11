Арт лупа снимка: "билборд" Блейк Шелтън



и съдия в американското телевизионно шоу "Гласът" Блейк Шелтън бе обявен за най-секси мъж на годината на списание "Пийпъл". 41-годишният красавец е родом от Оклахома и споделя живота си с певицата Гуен Стефани. Той благодари за отличието и каза: "Аз съм Г-н Секси! Бях грозен през целия си живот, така че ако мога да бъда секси за една година, ще го направя!" И добави: "Това ще се използва във всеки разговор, независимо дали е в "Гласът", вкъщи или при лекаря". Адам Ливайн от "Maroon 5", който е колега в тв шоуто и близък приятел на Шелтън, също е носил тази титла.







Поредицата "Поет на месеца"







на Столичната библиотека продължава с утрешното представяне на Александър Секулов. Авторът ще има вечер в Литературния клуб на библиотеката (пл. "Славейков" № 4) от 18:30 ч. Програмата включва поетическо четене, както и раздаване на автографи от автора върху книгата му "Море на живите". Входът е свободен, а книгите на Секулов са на разположение на читателите, изложени във витрини на втория етаж в Направление "Обслужване", през целия месец.







Концертът на "Айрън Мейдън" в Пловдив



е допълнение към Hills of Rock и е с отделни билети, съобщават от града под тепетата. Във връзка с многобройните въпроси относно концерта на 22 юли, Пловдив, Гребен канал, искаме да поясним, че това е самостоятелен концерт - Hills Exclusive, с отделни билети, в допълнителен ден към Hills of Rock. Hills Exclusive е нов формат, чрез който фестивалът Hills of Rock ще представя специални концерти на световноизвестни артисти извън фестивалните дни. Hills of Rock 2018 ще се проведе на 20 и 21 юли, Пловдив, Гребен канал. Фестивалът е ежегоден и е част от програмата на "Пловдив 2019". Oчаквайте съвсем скоро информация за участниците.







Кънтри певецъти съдия в американското телевизионно шоу "Гласът" Блейк Шелтън бе обявен за най-секси мъж на годината на списание "Пийпъл". 41-годишният красавец е родом от Оклахома и споделя живота си с певицата Гуен Стефани. Той благодари за отличието и каза: "Аз съм Г-н Секси! Бях грозен през целия си живот, така че ако мога да бъда секси за една година, ще го направя!" И добави: "Това ще се използва във всеки разговор, независимо дали е в "Гласът", вкъщи или при лекаря". Адам Ливайн от "Maroon 5", който е колега в тв шоуто и близък приятел на Шелтън, също е носил тази титла.Поредицата "Поет на месеца"на Столичната библиотека продължава с утрешното представяне на Александър Секулов. Авторът ще има вечер в Литературния клуб на библиотеката (пл. "Славейков" № 4) от 18:30 ч. Програмата включва поетическо четене, както и раздаване на автографи от автора върху книгата му "Море на живите". Входът е свободен, а книгите на Секулов са на разположение на читателите, изложени във витрини на втория етаж в Направление "Обслужване", през целия месец.Концертът на "Айрън Мейдън" в Пловдиве допълнение към Hills of Rock и е с отделни билети, съобщават от града под тепетата. Във връзка с многобройните въпроси относно концерта на 22 юли, Пловдив, Гребен канал, искаме да поясним, че това е самостоятелен концерт - Hills Exclusive, с отделни билети, в допълнителен ден към Hills of Rock. Hills Exclusive е нов формат, чрез който фестивалът Hills of Rock ще представя специални концерти на световноизвестни артисти извън фестивалните дни. Hills of Rock 2018 ще се проведе на 20 и 21 юли, Пловдив, Гребен канал. Фестивалът е ежегоден и е част от програмата на "Пловдив 2019". Oчаквайте съвсем скоро информация за участниците. 120