"Айрън Мейдън" идват за първи концерт в Пловдив

Билетите влизат в продажба от 24 ноември



На Гребния канал







"Айрън Мейдън" ще идват за нов концерт в България на 22 юли догодина, обявиха организаторите от "София Мюзик Ентърпрайзис". Той ще бъде до гребния канал в Пловдив, където това лято се състоя първото издание на феста "Хилс оф рок". Гостуването на английските метъл легенди ще бъде под шапката на този фестивал, но събитието ще бъде отделно от същинския фест и ще води "Хилс ексклузив".



Концертът на "Айрън Мейдън" ще бъде четвърти за групата у нас и първи в Пловдив, като останалите бяха само в София. Първият беше още през 1995 г. в зала "Христо Ботев" (тогава с Блейз Бейли като вокалист вместо Дикинсън). Следващият се случи през 2007 г. на ст. "Локомотив", а последният - през юни 2014 г. в "Арена Армеец". "Мейдън" имат и две неосъществени гостувания - през 2000 г. китаристът Яник Гърс чупи ръка дни преди шоуто в София и тогава по спешност вместо тях свириха "Мотърхед". През 2010 г. пък визитата им за "София рокс" не се осъществи заради отмяна на самия фестивал, който трябваше да е на хиподрума в Банкя.



Сега шоуто ще е част от турнето Legacy Of The Beast, в което ще бъде заложено основно на най-големите хитове. Концертната обиколка сега е вдъхновена от едноименната мобилна игра и комикс на "Мейдън".



"Редуваме турнетата както за нов албум, така и само с вечни хитове. Това ни харесва по много причини, защото бандата може да изпълни и новите парчета, и големите си хитове, които зареждат емоционално феновете и сбъдват техните желания", обясни мениджърът на "Айрън Мейдън" Род Смолууд. Той обеща специални ефекти и визия на сцената, които ще бъдат изненада за феновете. Тепърва ще бъдат обявени и останалите групи, които ще свирят преди звездите на вечерта.



Билетите ще влязат в продажба от 24 ноември в мрежите на "Ивентим" и "Тикетпро", като до 31 декември ще струват 70 лв., до 20 юни ще са по 80 лв., до 22 юни - 90 лв., а в деня на концерта ще са по 100 лв.



